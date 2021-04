[주말날씨]낮까지 황사섞인 비…주말에 또 온다

오늘 밤부터 남부지방 비…수도권은 토요일 오전부터

강원도는 오후 6시까지 최대 30㎜ 강수 예상

비 그친 후 아침 기온 뚝…토요일 아침 10도 내외

[아시아경제 한진주 기자] 금요일인 30일 낮까지 수도권에 황사가 섞인 비가 내린다. 밤부터 남부지방을 시작으로 토요일 오전에 수도권에 다시 비 소식이 있다.

30일 기상청은 전국이 대체로 흐리고 수도권과 강원도, 충북, 전북 동부, 경북권에 비가 내린다고 예보했다. 강원도는 저녁까지 가끔 내리는 곳이 있겠고 수도권과 충북 지역은 낮까지 빗방울이 떨어진다. 낮 최고기온은 14~22도다.

비에 황사가 섞여 내리는 지역이 있어 건강관리와 교통 안전에 유의해야 한다. 예상 강수량은 강원도 최대 30㎜다. 경기동부와 경북 북부는 5㎜미만, 수도권 서부와 충북 북부, 경북 남동부 등은 1㎜ 미만이다.

30일 밤부터 전라권과 경남권, 제주도를 시작으로 토요일인 1일 새벽 충청권과 경북권, 오전에는 수도권에서 비가 내린다. 충남권과 전라권, 경남권과 제주도에서 비가 대부분 그치지만 낮까지 약한 비가 이어지는 곳이 있다. 수도권과 강원도, 충북·경북은 2일 낮까지 비가 이어진다.

예상 강수량은 ▲강원영동 20~60㎜ ▲강원영서, 경북권, 제주도, 울릉도·독도 10~40㎜ ▲수도권, 충북, 전북동부, 전남권, 경남권 5~20㎜ ▲충남권, 전북서부 5㎜ 내외다.

토요일은 전국이 흐리겠다. 전국 대부분 아침 기온은 10도 내외, 강원 내륙·산지와 경북 북동산지는 5도 내외로 다소 쌀쌀하겠다. 낮기온은 15~20도, 강원 산지는 10도 내외, 경상권은 20도 내외로 지역간 편차가 크다. 일요일인 2일은 흐리다가 낮부터 차차 맑아진다. 아침 최저기온은 6~11도, 16~20도다.

오늘 낮까지 충청권과 남부지방, 제주도에 초속 8~13m로 강한 바람이 불어 시설물 관리에 유의해야 한다. 토요일 낮에 충남과 전라권, 제주도를 중심으로 최대순간풍속이 초속 15m 이상으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

전날부터 내린 비로 30일 미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준이다. 남아있는 황사 영향으로 일부 지역에서는 오전에 일시적으로 농도가 높게 나타날 것으로 예상된다. 토요일은 전 권역이 '보통'으로 예상된다.

