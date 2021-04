外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합

코스피 3210대 '흔들'…코스닥도 약세

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 외국인과 기관의 매도세가 나타난 가운데 장 초반 약보합세를 보이고 있다.

27일 코스피는 전날 대비 0.02%(0.77포인트) 오른 3218.30으로 출발했다. 이후 하락 전환해 오전 9시30분 기준 3210.37까지 내려앉았다.

외국인과 기관의 매도세가 지수를 끌어내린 것으로 보인다. 이들은 각각 1095억원, 815억원씩을 순매도했다. 반면 개인은 1986억원어치를 순매수했다.

하락한 업종이 더 많았다. 비금속광물의 낙폭이 -1.67%로 가장 컸다. 이어 운수장비(-0.98%), 의약품(-0.68%), 통신업(-0.57%) 등의 순서였다. 반면 철강·금속(3.09%), 전기가스업(1.76%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 4,000 등락률 +3.39% 거래량 2,670,551 전일가 118,000 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감속 시원하게 말씀드립니다! “카카오” 향후 주가의 비밀 놓치지 마세요!주춤하는 외국인, 개인이 바통 이어받나 close 의 상승폭이 5.51%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 2,000 등락률 +1.52% 거래량 897,347 전일가 131,500 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 주춤하는 외국인, 개인이 바통 이어받나동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투 close (1.90%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 894,000 전일대비 11,000 등락률 +1.25% 거래량 100,608 전일가 883,000 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투 close (1.02%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 378,500 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 122,357 전일가 377,500 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도 close (0.93%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 817,000 전일대비 2,000 등락률 -0.24% 거래량 11,214 전일가 819,000 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close (0.37%) 등의 순서로 올랐다. 반면 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 1,100 등락률 -1.33% 거래량 632,351 전일가 82,700 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 주춤하는 외국인, 개인이 바통 이어받나동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투현대차그룹, 전기차 기반 반려동물 서비스 'M.VIBE' 시범운영 close (-1.21%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 219,500 전일대비 2,000 등락률 -0.90% 거래량 161,786 전일가 221,500 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 글로벌 빅딜! “현대차” 관련 최대 수혜 株 딱! 말씀드립니다수소車 시대 성큼…차세대 선점 위한 인프라 조성 집중 close (-1.13%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 3,500 등락률 -1.23% 거래량 259,540 전일가 285,000 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 셀트리온 항체 치료제 '렉키로나', 글로벌 임상 3상 투약 완료외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도 close (-1.05%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 700 등락률 -0.84% 거래량 2,746,401 전일가 83,500 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 5대 경제단체장, 청와대에 이재용 사면 건의서 제출(상보)돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 close (-0.84%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 1,000 등락률 -0.15% 거래량 64,633 전일가 689,000 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 전고체 배터리 개발 경쟁 본격화…삼성SDI, '게임 체인저' 꿈꾼다 close (-0.29%) 등은 떨어졌다.

코스닥도 비슷한 추세다. 전날 대비 0.02%(0.23포인트) 오른 1030.29로 개장했다. 이후 다소 주춤하며 오전 9시30분 기준 1024.65까지 내려갔다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 매도세가 지속됐다. 각각 475억원, 53억원을 순매도한 반면 개인은 539억원어치를 사들였다.

역시 하락한 업종이 다수였다. 운송장비·부품(-1.37%), 기계·장비(-1.21%),, 통신장비(-1.17%), 디지털컨텐츠(-1.13%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 운송(1.23%), 음식료·담배(1.15%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 대부분 하락했다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,000 전일대비 1,150 등락률 -3.18% 거래량 389,524 전일가 36,150 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close 의 낙폭이 -3.46%으로 제일 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 59,700 전일대비 800 등락률 -1.32% 거래량 55,935 전일가 60,500 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중"코스피, '3170선' 약보합 마감..."당분간 쉬어가기 장세"코스피, 상승세 지속 '3170선'...개인 나홀로 순매수 close (-1.16%) 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 119,500 전일대비 900 등락률 -0.75% 거래량 371,168 전일가 120,400 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투 close (-1.08%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 192,200 전일대비 2,400 등락률 -1.23% 거래량 58,373 전일가 194,600 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투 close (-0.93%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 143,700 전일대비 2,000 등락률 -1.37% 거래량 28,291 전일가 145,700 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다” close (-0.89%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 144,500 전일대비 900 등락률 -0.62% 거래량 38,397 전일가 145,400 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투 close (-0.69%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,900 전일대비 300 등락률 -0.52% 거래량 133,153 전일가 57,200 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수 close (-0.52%) 등의 순서였다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 127,800 전일대비 14,900 등락률 +13.20% 거래량 2,554,394 전일가 112,900 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 인도네시아에 코로나19 백신 1000만 도스 공급권덕철 장관 "국산 코로나19 백신 이르면 올해 안에 허가"딱 말씀드립니다! 주목해야할 ‘러시아’ 백신’! 바이오 대장 株 뒤집힌다 close (10.72%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 354,900 전일대비 200 등락률 -0.06% 거래량 6,161 전일가 355,100 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 돌아온 外人, 코스피 전고점 턱밑까지 추격…3217로 마감外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close (0.39%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 86,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 28,009 전일가 86,700 2021.04.27 09:42 장중(20분지연) 관련기사 外人·기관 쌍끌이…코스피 3200 안착 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수 close (0.12%) 등은 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr