당국 "화이자·모더나 백신 기술 확보 노력…'백신허브' 도약 목표"(상보)

"mRNA 백신 기술 도입 필요성 공감"

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 세계적인 백신 허브 국가로의 도약을 위해 백신 기술 확보에 노력하고 있다고 밝혔다. 특히 코로나19 백신 가운데 최근 인기가 높은 화이자, 모더나 등 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 기술에 주목하고 있다.

이기일 범정부 백신 도입 태스크포스(TF) 실무지원단장은 26일 백신 관련 대국민담화 브리핑에서 "이번에 도입한 화이자뿐 아니라 모더나도 mRNA 백신인데 mRNA 백신의 기술에 대해서는 도입 필요성을 공감하고 있다"며 "현재도 글로벌 제약사와 저희 제약사들이 연구 협약을 통해 기술 확보에 대해 노력하고 있다"고 말했다

이어 "기술 이전에 대부분 긍정적인 입장"이라며 "앞으로 진행이 되면 적극적으로 정부도 협력하고 지원할 계획"이라고 덧붙였다.

mRNA 백신은 '메신저리보핵산(mRNA)'을 사용해 코로나19 바이러스 면역반응을 일으키는 방식의 유전자 백신이다. 앞서 혈전 논란에 휩싸인 아스트라제네카나 얀센의 바이러스 벡터 백신과 달리 다른 벡터를 사용하지 않는다. 현재까지 부작용이 적게 보고돼 비교적 안전하다는 평가를 받고 있다.

한편 질의응답 전 홍남기 국무총리 직무대행은 대국민담화를 통해 "우리나라를 국산 백신 개발, 국내 백신 생산 기반 확대 등으로 세계적인 백신 허브 국가로 발전시키겠다"고 밝혔다.

