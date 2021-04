국민의힘 "충견 노릇 이성윤, 검찰총장? 검사도 해선 안 될 사람"

"직권남용으로 수사 막는 당사자"

윤 총장, 대통령 철학 맞지 않아 쫓아 냈나

검찰총장추천위, 코드 인선 강요 굴하지 말길

[아시아경제 이현주 기자] 이성윤 서울중앙지검장이 검찰총장 후보군에 오르내리고 있는 것과 관련해 국민의힘은 이 지검장을 "검사 해서도 안 될 사람"이라며 26일 강하게 비판했다.

주호영 국민의힘 당 대표 권한대행 겸 원내대표는 이날 비상대책위원회의에서 이 지검장을 겨냥해 "검찰총장이 될 수 없는 사람"이라며 "검찰 농단 수준의 도를 넘는 직권남용으로 수사를 막는 당사자"라고 지적했다.

그러면서 "불법 출국 금지 관련 자신의 피의사건에서 출석 요구를 4번이나 거부한 특권을 차치하더라도 청와대 울산시장 선거 개입 사건이나 여권 핵심 인사가 줄줄이 연루된 옵티머스 사건 등 정권 불리 사건에 대해서 노골적인 호위무사, 행동대장 역할 두 팔을 걷어붙인 당사자"라며 "윤석열 전 검찰총장 축출에도 앞장섰던 사람"이라고 말했다.

성완종 비상대책위원도 같은 회의에서 "박범계 법무부 장관이 새 검찰총장 인선 기준에 대해 '대통령이 임명하는 것이기 때문에 대통령의 국정철학에 대한 상관성이 클 것'이라고 말했다"면서 "윤 전 총장은 대통령의 국정 철학인 공정과 정의를 실현하지 않는 총장이어서 쫓아냈느냐"고 물었다.

이어 성 의원은 "박 장관의 말은 결국 그동안 검찰 내에서 대통령의 충견 노릇을 가장 충직하게 해온 이 지검장을 검찰총장에 임명하라는 지시나 다름없는 것"이라며 "이번에 새로 임명될 검찰총장은 2년 임기의 절반을 다음 대통령과 함께 보내야 한다. 그런데 문 대통령의 국정철학에 맞춰서 임명하면 문 대통령 퇴임 후에는 검찰총장도 함께 물러나라는 말이냐. 검찰총장은 국민을 향해야 한다는 법의 원칙과 임기제의 정신도 모른다는 말이냐"며 열을 올렸다.

또한 "검찰총장후보추천위는 '코드 인선'을 강요하는 정권의 압력에 굴하지 말고, 오로지 국민의 눈높이에 맞는 중립적 인사를 추천하기 바란다"고 요구했다.

