동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투

[아시아경제 지연진 기자] 26일 증시가 국내 기업들의 실적 개선으로 인해 상승세를 보이고 있다. 코스피 지수는 외국인들의 매수세에 힘입어 장 중 3200을 회복하기도 했다.

코스피는 이날 오전 10시30분 기준 전거래일대비 14.06포인트(0.45%) 상승한 3200.16에 거래되고 있다. 지수는 이날 전장대비 5.24포인트(0.16%) 상승한 3191.34로 개장한 뒤 상승폭을 확대하다 3200선 안팎에서 거래 중이다.

장 초반 1000억원 규모를 순매수한 개인 투자자들은 장 중 매도를 확대한 반면, 순매도 기조를 보인 외국인은 순매수로 전환했다. 개인은 이날 오전 10시30분 기준 68억원 상당을 순매수했고, 외국인은 517억원을 순매수 중이다. 기관은 462억원 상당을 순매도하고 있다.

이날 주식시장에선 실적 개선세가 뚜렷한 종목을 중심으로 급등세를 보였다. 분기 최대 실적을 달성한 포스코인터내셔널은 장 중 10% 급등했다 상승폭을 축소 중이다. 하나금융지주도 올해 1분기 호실적을 기록하며 이날 장중 4만4200원까지 올라 52주 신고가를 경신했다.이진우 메리츠증권 연구원은 "증시가 박스권 상단까지 올라온 부담이 있지만, 기업의 호실적이 하방에서 받쳐주고 있다"며 "글로벌 시장이 리스크온(공격적인 투자) 기조로 바뀌면서 외국인들의 매도세는 진정됐지만 아직까지 공격적인 매수세는 아니다"고 전했다.

시가총액 상위 종목에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,100 전일대비 300 등락률 +0.36% 거래량 7,664,160 전일가 82,800 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정KT, 삼성전자와 세계 최초 국가재난안전통신 전국망 개통삼성물산, 美 텍사스주에 700MW 규모 태양광 발전소 건설 추진 close (0.24%)와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 622,575 전일가 117,500 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도딱! 말씀드립니다 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 강한 반등속! 시원하게 말씀드립니다 “카카오” 주가의 비밀 close (0.43%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 1,500 등락률 +0.68% 거래량 288,303 전일가 221,000 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 현대카드, 현대차와 '현대 모빌리티카드' 출시…"멤버십 혜택 강화"모빌리티 라이프 최적화 '현대 모빌리티 카드' 론칭현대차그룹, 전기차 기반 반려동물 서비스 'M.VIBE' 시범운영 close (0.45%)가 강보합세를 보이고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 1,000 등락률 -0.75% 거래량 1,125,748 전일가 132,500 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도딱! 말씀드립니다 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 강한 반등"어김없는 공격 투자"…기업인 사면의 경제효과 재조명 close (-0.75%)와 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 375,500 전일대비 2,500 등락률 -0.66% 거래량 186,063 전일가 378,000 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수 close , -0.66%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 872,000 전일대비 2,000 등락률 -0.23% 거래량 74,769 전일가 874,000 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수 close (-0.34%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 812,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 21,843 전일가 812,000 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중" close (-0.25%) 등은 소폭 하락세다.기아차는 1.72% 오름세다.

코스닥 지수는 전일대비 1.43포인트(0.14%) 상승한 1028.25를 기록 중이다. 개인이 1443억원 상당을 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 1082억원과 315억원 어치 순매도했다.

시가총액 상위 종목에선 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 191,500 전일대비 3,600 등락률 +1.92% 거래량 159,879 전일가 187,900 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 美 세금 인상 소식에 '3150선' 약세...개인 나홀로 순매수 close (1.92%)와 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 101,100 전일대비 100 등락률 +0.10% 거래량 81,030 전일가 101,000 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수[클릭 e종목] 확실한 1등으로 격차 벌리는 스튜디오드래곤 close (1.19%)이 상승세를 보였고, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,400 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 225,661 전일가 57,300 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중" close (0.17%)는 강보하셉다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,700 전일대비 2,400 등락률 -1.95% 거래량 473,191 전일가 123,100 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중" close (-1.79%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 145,100 전일대비 2,400 등락률 -1.63% 거래량 89,615 전일가 147,500 2021.04.26 10:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중" close (-1.63%)을 비롯한 대부분 종목은 하락 중이다.

서정훈 삼성증권 연구원은 "최근 며칠간 외국인의 매도가 진행됐지만, 이후 흐름은 4월초와 마찬가지로 유입세가 지속될 것"이라고 내다봤다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr