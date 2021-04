외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주만에 매도세로 돌아섰다.

25일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 19일부터까지 23일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조6249억원을 순매도했다. 코스피시장에서 1조6087억원을, 코스닥시장에서는 162억원을 각각 매도했다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 27,050 전일대비 650 등락률 +2.46% 거래량 7,400,859 전일가 26,400 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 “삼성전자”가 주요 거래처!! 外인들의 순매수 1위! 딱! 말씀드립니다.[클릭 e종목]“LG디스플레이, 하반기부터 OLED 부문 흑자전환 예상”LG디스플레이 오창호 부사장, 과학기술훈장 혁신장 수훈 close 였다. 외국인은 지난 주 LG디스플레이를 978억원 순매수했다. 뒤이어 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 314,500 전일대비 4,000 등락률 +1.29% 거래량 286,058 전일가 310,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 통신사 못믿을 인터넷 품질…정부 '소비자 셀프점검' 약관 개선잇섭發 KT 인터넷 품질 논란에…방통위 "통신 3사 전수조사" SKT, LS일렉트릭과 스마트공장 솔루션 맞손 close 을 919억원 사들였다. 이밖에 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 355,500 전일대비 2,500 등락률 +0.71% 거래량 326,287 전일가 353,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 포스코 직업성 암 논란에…2023년까지 철강제조업 역학조사포스코, 호주 BHP와 평창 숲 복원 사업 첫 삽 뜨다LNG탱크 경험으로 액체수소 탱크 개발…기계연·대우조선 등 맞손 close ·793억원), GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 46,250 전일대비 150 등락률 +0.33% 거래량 675,512 전일가 46,100 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 오세훈·3기 신도시로 깨어난 건설株…신고가 랠리[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일GS건설, 1450억 채무보증 결정 close (562억원), OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 1,500 등락률 +1.05% 거래량 519,116 전일가 143,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니[주간전략] 고개 든 시장금리.. N자형 성장 대비하라외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아 close (529억원), 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 258,500 전일대비 3,500 등락률 +1.37% 거래량 285,699 전일가 255,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 '공매도' 맞물린 5월 MSCI 지수 재조정…떨고있는 종목은? [특징주]BTS 컴백 기대감…하이브 주가 '들썩'올해 두번째 대어 SK IET IPO…"세계 선두 지위 다질 것" close (511억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 54,300 전일대비 800 등락률 +1.50% 거래량 3,587,027 전일가 53,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-22일KB금융, 1분기 영업이익 1조7471억원…전년동기대비 68%↑KB금융, PBR 프리미엄 지속…대표주 지위 유지 close (499억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,598,000 전일대비 72,000 등락률 +4.72% 거래량 88,636 전일가 1,526,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 LG생활건강, 64분기 연속 이익 증가세 시현...비결은?[클릭 e종목]"LG생활건강, 올해 화장품 뚜렷한 회복세 기대"LG생활건강, 1분기 영업이익 3706억원…전년동기대비 11%↑ close (478억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 42,900 전일대비 900 등락률 +2.14% 거래량 1,707,206 전일가 42,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 하나금융지주 "하나금융투자 주식 4999억원에 추가취득"하나금융지주 "하나대체투자자산운용 주식 500억원에 추가취득"하나금융투자, 5000억 규모 유상증자 close (327억원), 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 391,000 전일대비 5,500 등락률 +1.43% 거래량 145,082 전일가 385,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 연질캡슐 제조 체내흡수율 높아 GC녹십자, 사전 경구용 피임약 '디어미순' 출시모더나, 한국 내 자회사 설립 통한 위탁생산 추진하나 close (326억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 17,805,080 전일가 82,400 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 방마다 하나씩?…삼성전자, 창문형 에어컨 '윈도우 핏' 출시“가성비 스마트폰 뜬다” 삼성전자, '갤럭시 M12' 28일 출시… 19만8000원딱! 말씀드립니다 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 강한 반등 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 7385억원 순매도했다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 2,100 등락률 -2.52% 거래량 4,508,754 전일가 83,400 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 딱! 말씀드립니다 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 강한 반등‘쿠팡’도 못 했다 삼성-LG 최대 수혜 ‘이 기업’! 드디어 찾았습니다文 대통령이 적극 추진하는 반도체 “국산화” 성공!! 주가 올라갑니다 close 를 3057억원 팔았다. 이밖에 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,473,720 전일가 117,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 딱! 말씀드립니다 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 강한 반등속! 시원하게 말씀드립니다 “카카오” 주가의 비밀물리셨나요?! “카카오” 향후 주가의 비밀! 속 시원하게 말씀드립니다 close (3056억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 500 등락률 -0.38% 거래량 4,854,412 전일가 133,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 딱! 말씀드립니다 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 강한 반등"어김없는 공격 투자"…기업인 사면의 경제효과 재조명코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close (3001억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 5,000 등락률 -2.21% 거래량 1,202,196 전일가 226,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 딱! 말씀드립니다 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 강한 반등코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"[종목 속으로] 실적 양호한데…주가는 '주춤' 현대차, 다시 시동걸까 close (1216억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 290,500 전일대비 7,500 등락률 -2.52% 거래량 746,419 전일가 298,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 [종목 속으로] 실적 양호한데…주가는 '주춤' 현대차, 다시 시동걸까현대모비스, 1Q 영업이익 4903억원…전년 대비 36%↑현대모비스, 26일 기업설명회 개최 close (1114억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 378,000 전일대비 2,500 등락률 -0.66% 거래량 505,140 전일가 380,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중" close ·991억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 874,000 전일대비 3,000 등락률 +0.34% 거래량 210,739 전일가 871,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중" close (784억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 521,531 전일가 288,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 美 세금 인상 소식에 '3150선' 약세...개인 나홀로 순매수코스피, '3170선' 약보합 마감..."당분간 쉬어가기 장세" close (599억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 135,500 전일대비 1,000 등락률 +0.74% 거래량 436,026 전일가 134,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 이재용, 수척해진 모습으로 법원 출석…삼성 '합병 의혹' 공판 재개[자금조달]삼성물산 자회사 서울레이크사이드, 450억 차환자금 마련[종목속으로]삼성물산 20만원은 '그림의 떡'일까…"펀더멘털은 참 좋은데" close (538억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

이번 주 국내 증시는 박스권 상단 돌파를 타진한 것이란 전망이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "한국 수출 호조, 1분기 기업 실적 전망 상향, 글로벌 주요국들의 친환경 정책 모멘텀은 주식시장에 긍정적 요인으로 수출주와 성장주 중심으로 상승 흐름이 예상된다"면서 "단기적으로 지수가 전고점 부근에서 저항을 맞이하고 있어 개인 자금의 적극적인 유입이 지연되고 있는 상황인데 박스권 상향 돌파시 개인 자금이 유입되며 지수가 한 단계 레벌엡될 수 있는 상황"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr