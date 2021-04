코로나19 우려에 하락한 美증시 영향…코스피 1%대↓

코스피 지수 오전 중 3172.26까지 떨어지기도

코스닥도 약보합 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 코스피가 1%대 하락폭을 보이며 전날의 상승세를 이어가지 못하고 있다. 코로나19 재확산 우려로 인한 미국 증시 하락이 원인으로 지목된다.

21일 오전 11시10분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.44%(46.38포인트) 하락한 3174.32를 기록했다. 이날 오전 11시5분 3172.26까지 떨어지기도 했다.

미국 증시의 하락이 국내 증시에도 부정적 영향을 끼치는 것으로 풀이된다. 20일(현지시간) 뉴욕증권거래소에 따르면 다우존스 30 산업평균지수는 전 거래일 대비 0.75%(256.33포인트) 하락한 3만3821.30으로 장을 마쳤다. S&P500 지수는 전 거래일보다 0.68%(28.32포인트) 떨어진 4134.94를 기록했다. 나스닥 지수도 0.92%(128.50포인트) 하락한 1만3786.27로 장을 마감했다.

코로나19 재확산에 대한 우려와 고점 부담으로 인해 미 증시가 하락한 것으로 보인다. 미국은 백신 접종을 확대하고 있지만 여전히 코로나19 신규 확진자 수는 7일 평균으로 6만7000건에 달한다. 일본 오사카는 코로나19로 인해 긴급사태 발표를 앞두고 있으며 도쿄도 이번 주 긴급사태 발령을 정부에 요청할 것이란 보도가 나왔다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “미 증시가 일본의 코로나19 확산과 미 정부의 해외여행 제한 발표로 인해 경기 민감주 및 산업재·금융·여행·레저 등을 중심으로 하락했다”며 “언택트 관련 종목도 차익 실현으로 인해 부진하자 낙폭이 확대됐다”고 설명했다. 다만 경기 방어주 성격의 필수 소비재, 유틸리티 관련 종목은 강세를 보여 낙폭이 제한됐다.

코스피 시장에서 개인의 매수세보다 외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 4426억원, 6232억원을 순매도했다. 개인은 1조593억원을 순매수했다.

종이목재를 제외한 모든 업종이 하락했다. 화학의 낙폭은 -1.63%로 가장 컸다. 이어 의료정밀(-1.58%), 보험(-1.53%), 운수장비(-1.49%), 섬유의복(-1.46%) 등 순으로 떨어졌다. 종이목재는 1.78% 상승했다.

모든 시가총액 상위 10개 종목이 1% 이상 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 867,000 전일대비 26,000 등락률 -2.91% 거래량 189,737 전일가 893,000 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 재반등 노리는 K배터리주, 기관도 찜외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락 close 의 하락폭은 -2.69%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 671,000 전일대비 19,000 등락률 -2.75% 거래량 161,397 전일가 690,000 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 재반등 노리는 K배터리주, 기관도 찜외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감 close (-2.46%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 7,000 등락률 -2.33% 거래량 437,265 전일가 300,000 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발바이오 대장주 삼바·셀트리온, 수급에 엇갈린 주가개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복 close (-2.00%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 382,000 전일대비 9,000 등락률 -2.30% 거래량 435,097 전일가 391,000 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락 close (-1.79%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 820,000 전일대비 17,000 등락률 -2.03% 거래량 59,051 전일가 837,000 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오로직스, 창립 10주년 기념행사 개최외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감 close (-1.67%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 2,000 등락률 -2.33% 거래량 1,685,172 전일가 85,900 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발딱! 말씀드립니다! 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 주가 훨훨!!기아, 상품성 개선된 '더 뉴 K3' 출시…1738만원 부터 close (-1.63%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 225,000 전일대비 4,000 등락률 -1.75% 거래량 409,713 전일가 229,000 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 재반등 노리는 K배터리주, 기관도 찜현대자동차 아산공장 생산 재개아이오닉5 뜨자…코나 일렉트릭, 국내 단종 수순 close (-1.53%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 3,500 등락률 -2.53% 거래량 1,567,357 전일가 138,500 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감"총수 풀려나면 공격투자 이어졌다"…기업인 사면론 재점화 close (-1.44%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 2,500 등락률 -2.09% 거래량 2,166,745 전일가 119,500 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 물리셨나요?! “카카오” 향후 주가의 비밀! 속! 시원하게 말씀드립니다외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감 close (-1.26%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,600 전일대비 1,300 등락률 -1.55% 거래량 11,041,836 전일가 83,900 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 골드만삭스가 선택한 “삼성전자” 관련 최대 수혜주!! 딱! 말씀드립니다!2020년 코스피 법인 총 33조원 배당…최근 5년내 최고치“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-1.19%) 순으로 떨어졌다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 0.84%(8.68포인트) 하락한 1023.20을 기록했다. 이날 오전 11시11분 1022.91까지 떨어지며 코스피 지수와 유사한 흐름을 보였다.

외국인과 기관의 매수세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 635억원, 625억원을 순매도했다. 개인은 1461억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 떨어졌다. 유통의 하락폭은 -1.38%로 가장 컸다. 이어 반도체(-0.92%), 일반전기전자(-0.83%), 컴퓨터서비스(-0.83%), 방송서비스(-0.76%) 등 순으로 하락했다. 통신서비스(1.08%), 운송(0.96%), 정보기기(0.55%), 통신장비(0.25%), 금융(0.25%) 등은 올랐다.

모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 342,400 전일대비 10,700 등락률 -3.03% 거래량 23,497 전일가 353,100 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수 close 의 하락폭은 -2.58%로 가장 컸다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 64,900 전일대비 1,700 등락률 -2.55% 거래량 120,446 전일가 66,600 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락 close (-2.55%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,100 전일대비 1,500 등락률 -2.60% 거래량 502,238 전일가 57,600 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락 close (-2.43%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 88,200 전일대비 2,300 등락률 -2.54% 거래량 135,154 전일가 90,500 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥 close (-2.32%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 126,300 전일대비 3,700 등락률 -2.85% 거래량 634,871 전일가 130,000 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감 close (-2.23%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 150,400 전일대비 4,400 등락률 -2.84% 거래량 117,805 전일가 154,800 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락 close (-2.20%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 146,400 전일대비 2,600 등락률 -1.74% 거래량 71,547 전일가 149,000 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락CJ오쇼핑, 디지털 경쟁력 강화 … IT 인프라·인력 확충 close (-1.48%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,650 전일대비 450 등락률 -1.28% 거래량 310,377 전일가 35,100 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발에이치엘비, ‘ESG 경영’ 위해 코스닥협회 출신 김홍철 박사 영입3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥 close (-1.14%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 181,300 전일대비 2,900 등락률 -1.57% 거래량 81,550 전일가 184,200 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복 close (-0.43%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 208,600 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 326,836 전일가 209,100 2021.04.21 11:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세…코스피 약보합 나타내며 출발코스피, 외국인·기관 '사자'에 최고치 경신…3220선 마감오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락 close (-0.24%) 순으로 떨어졌다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr