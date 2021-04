DB손보, 새터민에서 청소년까지 취약계층 금융교육 팔걷어

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 46,650 전일대비 700 등락률 -1.48% 거래량 24,304 전일가 47,350 2021.04.21 09:21 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"DB손보, 보험영업수지 개선 영향...순익 시장 기대치 상회"[클릭 e종목]“DB손해보험, 자동차보험 중심 양호한 실적 예상”DB손보, 소비자중심경영 활동 앞장선다 close 은 전국퇴직금융인협회와 취약계층 보호를 위한 금융교육 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

양 기관은 시니어 계층 대상 금융사고 방지 교육과 새터민, 다문화 가정의 사회 정착을 위한 기초 금융 교육, 한부모 가정과 소년소녀 가장, 장애인 등 취약계층 대상 금융 생활 지원 교육 등 다양한 교육 프로그램을 공동으로 실행해 나갈 예정이다.

DB손보는 이외에도 2015년부터 전국 초·중·고등학교와 결연을 맺고 청소년 대상 '1사1교 금융교육'을 실시하고 있다. 현재 63개 학교와 결연을 맺고 있으며, 코로나19 상황에 맞춰 비대면 교육을 실시하고 있다.

DB손보 관계자는 "금융 취약계층에 대한 지원을 보다 늘려서 사회공헌활동 영역을 계속 확대해 나가고 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실천에 적극 앞장설 것"이라고 밝혔다.

