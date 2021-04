"美 코로나19 백신 여분, 7월까지 최소 3억회분 분량일 것 추정"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 내 코로나19 백신 여분이 최소 3억회분 분량에 달한다면서 이를 다른 국가들에 지원해야 한다는 목소리가 커지고 있다고 15일(현지시간) 위싱턴포스트(WP)가 보도했다.

보도에 따르면 미국 듀크대 국제보건혁신센터는 이날 공개한 보고서에서 아스트라제네카 백신이 미국에서 긴급사용 승인을 얻고 현재 접종이 일시 중단된 얀센 백신 또한 광범위하게 사용되는 상황을 토대로 미국이 7월 말까지 확보하게 될 백신 여분이 최소 3억회분 분량에 달할 수 있다고 밝혔다.

국제보건혁신센터는 보고서에서 "코로나19 백신에 대한 안전하고 효과적이고 공평한 국제적 접근에서 미국의 리더십이 긴요하다"면서 미국 정부가 백신 공유 프로그램을 위한 자금 조달을 강화하고 남는 백신들을 기부해야 한다고 주장했다. 또 코로나19 백신의 분배 추세가 지금처럼 계속된다면 세계에서 가난한 92개국은 2023년까지 백신 접종률이 인구의 60%에 미치지 못할 수 있다고 지적했다.

보고서에 따르면 백신 공동 구매·배분 국제 프로젝트인 '코백스 퍼실리티'의 지원을 생각하더라도 올해 92개 빈곤국의 코로나19 접종률은 약 25%에 그칠 것으로 예상된다. 이 보고서는 조지 W. 부시 전 대통령 당시 식품의약국(FDA) 국장을 지낸 마크 매클렐런 등 전 미국 관리들이 작성했다.

WP는 미국 전략국제문제연구소(CSIS)가 미국이 올해 여름 남아도는 코로나19 백신의 10%를 기부하는 방안을 지지한다고 했다고 전하기도 했다.

앞서 바이든 대통령은 지난달 10일 연설에서 코로나19 백신과 관련해 "우리에게 여분이 생기면 전 세계와 나누겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr