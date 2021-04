전국철거민협의회(전철협) 관계자들이 15일 서울 여의도 국회 앞에서 기자회견을 열고 LH 투기에 연루된 국회의원 제명 등을 요구하고 있다. 이들은 이날 투기정보를 LH직원에게 요구한 국회의원이 누구인지 명확하게 밝히고 제명할 것을 촉구했다./김현민 기자 kimhyun81@

