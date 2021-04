김해시, 오늘부터 75세 이상 화이자 백신 접종 시작 … 7020회분 접종

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 15일 코로나19 예방접종 1센터(문화체육관)에서 사전 접종에 동의한 75세 이상 어르신을 대상으로 화이자 백신 접종을 시작한다고 밝혔다.

시에 배정된 백신 물량은 7020회분이다. 현재 읍·면·동별로 접종 대상자 동의를 받는 중이며 동의하지 않는 경우는 접종에서 제외되거나 뒷순위로 밀려 11월 이후 접종할 수 있다.

심각한 기저질환 악화가 예상되는 경우나 거동이 힘든 경우, 의사 표현이 어려운 경우, 발열(37.5℃) 등 급성 병증이 있는 경우에도 접종이 미뤄진다.

각 읍·면·동 행정복지센터에서 접종 전 단계(대상자 확인, 일정 배정, 통지, 이송, 확인)를 지원한다. 어르신들의 접종 의사 확인과 개인정보 제공동의서 징구 후 예방접종 통합관리시스템에 일괄 등록해 차례대로 접종이 진행된다.

관내 2분기 접종 대상자는 8만6000여 명이다. 대상에 따라 접종 장소와 백신이 다르므로 보건소에서 차례대로 안내한다.

이달은 특수교육 종사자, 유·초·중·등 보건교사, 어린이집 장애아 전문 교직원, 간호인력 500여 명을 먼저 접종한다.

이어 5월에는 만65~74세 어르신 3만8000여 명, 6월에는 장애인·노인 방문 돌봄 종사자, 유치원·어린이집, 초등학교(1~2학년) 교사, 경찰, 소방, 군인 등 1만3000여 명이 대상이다.

일반 시민들은 백신 공급 상황에 따라 지역별 예방접종센터, 위탁의료기관에서 7월부터 접종할 수 있다.

지난 1분기는 36개 요양병원과 12개 요양원 내 65세 미만 종사자와 환자, 1차 코로나 대응요원 중 접종에 동의한 대상자 1만1043명을 접종했다.

허성곤 시장은 “코로나19 4차 대유행이 우려되는 상황에서 접종하지 않으면 뒷순위로 밀리고 면역 형성에도 어려움이 있으므로 꼭 자신의 접종 시기에 접종을 받을 수 있도록 협조를 바란다”며 “75세 이상 어르신은 이상 반응 등을 더 꼼꼼하게 관찰하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr