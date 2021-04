정청래, '당직자 폭행' 송언석 탈당에 "野, 꼬리 자르기 신기술"

[아시아경제 강주희 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 당직자 폭언·폭행 논란에 휩싸인 송언석 국민의힘 의원이 탈당하자 "국민의힘의 꼬리 자르기 신기술"이라고 비꼬았다.

정 의원은 14일 자신의 페이스북에 "여기(국민의힘)는 뭔 일만 있으면 곧장 탈당이다"라며 "일단 소나기성 징계는 피하고 보자며 탈당하고 망각의 시간이 지나기만 바라고 소일하다가 슬그머니 복당할 것"이라고 지적했다.

송 의원은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "불미스러운 일로 심려를 끼친 점에 대해 고개 숙여 깊이 사죄드린다"며 "가슴이 찢어지고 복잡한 심경이지만 더 이상 당의 누가 되지 않기 위해 당을 위한 충정으로 국민의힘을 떠나려고 한다"고 탈당 의사를 밝혔다.

당초 송 의원은 이번 논란으로 당 윤리위원회에 회부 돼 사실상 고강도 징계가 예정된 상황이었다. 그러나 탈당 카드를 꺼내 들면서 윤리위 징계에서 벗어나게 됐다.

송 의원은 이어 "입이 열 개라도 할 말이 없다"며 "당사자들은 물론 당원 동지, 국민께 고개 숙여 진심으로 사과드린다"고 말했다.

앞서 송 의원은 4·7재보궐선거 당시 방송사 출구조사 발표를 앞두고 당사 상황실에 자신의 자리가 마련되지 않았다는 이유로, 당 사무처 국장과 팀장급 당직자에게 발길질 등 육체적 폭행과 폭언을 가해 논란에 휩싸였다.

이에 송 의원은 유감을 표명하며 피해 당사자에게 사과 의사를 밝혔으나 당 안팎에선 송 의원을 경질해야 한다는 주장이 거세게 일었다.

이를 두고 정 의원은 지난 12일에도 '이상한 나라의 잔칫집 분위기'라는 제목의 글을 올려 "벌써 오만의 늪에 빠진 건가. 이제 찍어준 국민은 안중에도 없는가. (선거)승리에 대한 세리머니치고는 너무도 오만하다"고 비판한 바 있다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr