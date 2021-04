XGOLF "신멤버스 2주년 기념 이벤트"

엑스골프(XGOLF)가 "신(信)멤버스 출시 2주년 기념 이벤트"를 펼친다.

18년 경영 노하우와 재무 안정성을 기반으로 선보인 기업 전용 골프 부킹 서비스다. 전담 컨시어지를 통한 골프 예약부터 정산, 용품 구입까지의 전 과정 무기명·비대면화가 특징이다. 5월14일까지 선착순 40개 회원사 대상 해외 명품 헤어케어 브랜드 셀리아르럭셔리 알터에고 솔루션 세트를 준다. 신규 가입이나 재예치 구분 없이 모두 해당한다. 상품은 5월28일 순차적 발송된다.

또 20곳을 추첨해 1000만원 상당 선물을 제공한다. 코브라 드라이버와 럭셔리 스파 르디아망 바디케어권, 거리 측정기 캐디톡 미니미, 볼빅 비비드 골프볼 등이다. 자세한 내용은 공식 홈페이지와 앱 이벤트에서 확인할 수 있다. 엑스골프는 국내 최대 골프 부킹 시비스 업체다. 최근에는 김포에 레슨부터 첨단 기기를 활용한 정교한 분석까지 체계적 시스템을 갖춘 쇼골프 퍼포먼스 센터를 오픈했다.