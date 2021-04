[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 처인구 포곡읍 금어리에 설비용량 20MW 규모의 수소연료전지 발전소 건립을 추진한다.

수소연료전지 발전은 액화천연가스(LNG)에서 수소를 추출한 후 산소와 화학반응시켜 전력을 생산하는 것이다.

이는 석탄을 활용한 화력발전소보다 에너지 효율이 높고 이산화탄소 발생도 적다.

용인시에 수소연료전지 발전소가 들어서는 것은 이번이 처음이다.

건립에 필요한 총 사업비는 1400억원이고, 사업비는 전액 민간사업자인 ㈜케이에너지가 부담한다.

시는 플랫폼시티 도시개발구역, 반도체클러스터 일반산업단지, 처인구 남동 등에도 수소연료전지 발전소 건립을 추진한다.

시 관계자는 "정부의 수소경제활성화 로드맵에 발맞춰 친환경 에너지 인프라를 순차적으로 늘려 나가겠다"고 강조했다.

