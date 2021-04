한국투자증권, 옵티머스 투자자에게 투자원금 10% 추가 지급

[아시아경제 공병선 기자] 한국투자증권이 옵티머스자산운용 펀드 투자자들에게 투자 원금의 10%를 추가 지급하기로 했다.

7일 금융투자업계에 따르면 한국투자증권은 옵티머스 펀드에 가입했다가 원금을 돌려받지 못한 고객에게 원금의 10%를 지급한다.

이로써 한국투자증권을 통해 옵티머스 펀드에 투자한 투자자들은 원금을 전부 돌려받을 수 있게 됐다. 한국투자증권은 지난해 7월에 원금의 70%, 9월에 20%를 각각 지급한 바 있다. 한국투자증권이 판매했다가 환매 중단된 옵티머스 펀드의 규모는 총 287억원이다.

한국투자증권 관계자는 “선지급 당시 도의적 책임을 다한다는 의미로 금융감독원 분쟁조정위원회(분조위)에서 원금 90%보다 더 높은 반환 비율의 권고안이 나오면 차액을 지급하기로 결정했다”며 “나머지 10%에 대해선 오는 4월까지 지급할 계획”이라고 말했다.

앞서 분조위는 NH투자증권이 판매한 옵티머스 펀드 관련 분쟁조정 신청 2건에 대해 ‘착오에 의한 계약 취소’를 결정하면서 NH투자증권에 투자 원금의 100%를 반환하도록 권고했다. NH투자증권은 조만간 임시 이사회를 소집해 조정안 수용 여부를 결정할 예정이다.

