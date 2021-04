[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일

[아시아경제 황준호 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 부방= 테크로스비전인베스트먼트 주식 690억원에 취득

▲ 현대차 = 3월 판매 37만6000대. 전년 동기 대비 22.4% 증가

▲ 기아차 = 3월 판매 25만대. 전년 동기 대비 8.6% 확대

▲ 한화솔루션 = Cayman 계열사 주식 2834억원에 추가 취득

▲ 대우건설 =4501억원 규모 흑석11재정비촉진구역 주택재개발정비사업 공사 수주.

▲ 미래산업 =중국 업체에 54억원 규모 반도체 검사 장비 공급 계약.

▲ 대창 =240억원 규모 단기차입금 증가 결정.

▲ 티웨이홀딩스 (004870)=티웨이항공 채무 800억 원에 대해 보통주 5,358만 주 담보 제공

▲ 한국가스공사 (036460)=김영민·김현진·송문규 사외이사 신규 선임

