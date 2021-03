'구직단념' 청년 지원사업 참여 자치단체 4월15일까지 공모

[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 '청년도전 지원사업'을 수행할 자치단체를 다음달 1~15일 2주간 공모한다고 31일 밝혔다. 사업은 구직단념 청년들의 노동시장 참여를 지원하는 프로그램이다.

앞서 지난 3일 고용부는 '청년고용 활성화 대책'을 통해 이 사업을 시행할 계획이라고 발표했다. 65억원을 투입해 5000명의 구직단념 청년을 발굴해 이들의 노동시장 참여 및 취업을 지원하는 게 골자다. 청년층 중 '쉬었음' 인구가 2018년 31만3000명, 2019년 36만명, 지난해 44만8000명으로 늘고 있어 사업을 추진하게 됐다.

자치단체 청년센터를 중심으로 '지역 구직단념청년 모집→2~3개월간 맞춤형 프로그램 제공→취·창업 및 국민취업지원제도에 연계'하는 단계로 사업을 진행한다. 두 번째 단계의 맞춤형 프로그램은 상담과 진로탐색, 취업역량강화 등 총 6개 모듈로 구성돼 있다. 고용부는 이번 공모에서 20개 내외의 자치단체를 선정해 사업 규모에 따라 프로그램 운영비(총 사업비 40억원)를 지원할 예정이다.

선정된 자치단체는 5월부터 청년센터를 중심으로 고용센터, 대학일자리센터, 자치단체(사회복지), 청소년 지원센터 등과 협업해 지역의 구직단념청년 발굴·모집하고 프로그램 참여를 지원하게 된다.

권창준 고용부 청년고용정책관은 "구직단념청년 '발굴'이 핵심인 사업 특성상 지역에서 구직단념청년을 발굴하는 '찾아가는 서비스'가 중요하다"며 "자치단체의 적극적인 관심과 참여를 부탁한다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr