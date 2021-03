2월 수출물량 4.2%↑…교역조건 회복에 6개월연속 상승세

[아시아경제 김은별 기자] 글로벌 교역조건이 회복세를 보이면서 한국의 수출 물량과 금액이 2월에도 증가세를 이어갔다.

31일 한국은행이 발표한 무역지수 및 교역조건(달러 기준) 통계에 따르면 2월 수출물량지수(109.26, 잠정)는 1년 전보다 4.2% 상승해 전년대비 기준으로 지난해 9월 이후 6개월 연속 상승했다.

운송장비(26.2%), 화학제품(9.9%), 컴퓨터, 전자 및 광학기기(6.1%) 등의 지수 상승 폭이 두드러졌다. 석탄 및 석유제품(-18.9%), 제1차 금속제품(-8.4%) 등은 내렸다.

한은 관계자는 "2월 수출물량지수는 주요국 자동차 수요 회복, 코로나19 관련 비대면 사업 강화, 홈코노미(가정 내 소비) 관련 제품수요가 확대되면서 반도체 수요도 늘어 상승했다"고 설명했다. 2월 수출금액지수(107.50)는 국제유가 상승, 고가 스마트폰 판매 호조 등에 힘입어 화학제품(22.5%)과 컴퓨터, 전자 및 광학기기(11.9%) 등을 중심으로 1년 전보다 10.4% 올랐다. 4개월 연속 상승세다.

2월 수입물량지수(113.23)와 수입금액지수(117.76)는 전년동기대비 각각 15.7%, 15.1% 올랐다. 나란히 6개월 연속, 3개월 연속 상승세를 탔다. 컴퓨터, 전자 및 광학기기는 수입물량과 금액에서 15.9%, 18.2%씩 늘어 상승세를 주도했다. 한은 관계자는 "원격 수업, 재택근무 등에 따른 컴퓨터 수요 증가, 자동차 등 전방 산업 수요 회복, 친환경 규제 영향 등으로 철광석, 액화천연가스(LNG) 수요가 늘면서 컴퓨터, 전자 및 광학기기, 광산품 등의 수입물량이 증가했다"고 말했다.

수출입금액지수는 해당 시점 달러 기준 수출입금액을 기준시점(2015년) 수출입금액으로 나눈 지표이고, 수출입물량지수는 이렇게 산출된 수출입금액지수를 수출입물가지수로 나눈 것이다. 다만 수입액(통관기준) 가운데 선박·무기류·항공기·예술품 등은 빠져있다. 이 품목들의 경우 가격 조사의 어려움 때문에 수입물가지수를 구하지 못하기 때문이다.

우리나라의 교역조건을 나타내는 순상품교역조건지수는 지난달 94.61로 6.4% 올랐다. 한 단위를 수출한 대금으로 살 수 있는 수입품의 양을 뜻하는 지수다. 수출가격(5.9%)이 상승하고 수입가격(-0.5%)이 하락하면서 오름세를 이어갔다.

수출 총액으로 수입할 수 있는 상품의 양을 나타내는 소득교역조건지수는 103.37로 10.9% 상승했다. 수출물량지수(4.2%), 순상품교역조건지수(6.4%)가 오른 영향으로 9개월째 올랐다.

