코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나

[아시아경제 황준호 기자] 31일 코스피는 상승 출발했다. 전날 미 10년물 국채 금리가 장중 1.78%까지 솟으면서 증시에 하방 압력을 가할 것으로 예상했으나 증시는 이에 대한 두려움을 이미 극복한 모습을 보였다.

이날 코스피는 3.39P 오른 3073.39에 출발했다. 전날 종가 대비로는 0.11%오르면서 장을 시작했다. 9시8분 현재 코스피는 3073.21(0.10%)을 기록하고 있다. 이날 장에서 개인은 983억원의 순매수 의향을 나타냈다. 이어 기관이 925억원의 순매도 의향을, 외국인이 66억원의 순매도 의향을 보였다. 이 시각 현재 전체 종목 중에서는 359개 종목이 상승 출발했으며 399개 종목이 하락했다.

업종별로는 운수창고, 서비스업, 의료정밀, 종이목재, 의약품, 철강금속, 통신업 등이 상승세를 탔다. 시가 총액 상위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 300 등락률 +0.36% 거래량 4,598,337 전일가 82,200 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 美환경보호청 주관 'SMM 어워드' 2개 부문 수상삼성전자 美 오스틴 공장, 셧다운 6주만에 가동 정상화딱! 말씀드립니다! 대기업 간 빅딜!! 삼성-LG 관련 최대 수혜 株!! close 가 0.12% 오른 8만2300원을 기록했으며, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 813,000 전일대비 5,000 등락률 +0.62% 거래량 134,641 전일가 808,000 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "LG화학, 1Q 영업익 1兆… '역대급' 전망"모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! 코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야" close 이 2.10%, 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 381,000 전일대비 4,500 등락률 +1.20% 거래량 178,475 전일가 376,500 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 코스피, '3020선' 약보합세...시장은 관망세 지속 close )가 0.40% 정도의 상승세를 나타내고 있다.

이날 장 초반부터 10% 넘는 상승세를 보인 종목은 모나미 모나미 005360 | 코스피 증권정보 현재가 5,880 전일대비 830 등락률 +16.44% 거래량 12,047,205 전일가 5,050 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 모나미, 엔젤산업 테마 상승세에 9.82% ↑모나미, 보통주당 70원 현금배당 결정이낙연 煎 총리의 공약 ‘도시재생사업! 이제 시작합니다! close , 에이텍티앤 에이텍티앤 224110 | 코스닥 증권정보 현재가 37,550 전일대비 8,650 등락률 +29.93% 거래량 3,506,985 전일가 28,900 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정치열합니다! 아직 뜨지 않은 “정치테마” 관련주!! 하락장에서도 올라갑니다에이텍티앤, 티머니와 242억 규모 단말기 유지 보수 계약 체결 close , BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 7,380 전일대비 820 등락률 +12.50% 거래량 6,622,154 전일가 6,560 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 패스트트랙 지정! 외인 순매수 2위!! 주가 올라갑니다BGF, 보통주당 110원 현금배당 결정《시선집중》 "느긋하게 바라보다 후회할걸요?" 빨리 잡아야하는 종목들 close , 캐리소프트 캐리소프트 317530 | 코스닥 증권정보 현재가 7,640 전일대비 220 등락률 +2.96% 거래량 4,435,384 전일가 7,420 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정유럽 승인! 글로벌 제약사 “면역항체” 바이오 황금 株 급등합니다윤석열 종친, 이재명 친구…정치테마주 '주가조작' 잡아낸다 close , 에스엠비나 에스엠비나 299670 | 코넥스 증권정보 현재가 3,450 전일대비 450 등락률 +15.00% 거래량 11 전일가 3,000 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) close , 바이옵트로 바이옵트로 222160 | 코넥스 증권정보 현재가 3,505 전일대비 455 등락률 +14.92% 거래량 1,579 전일가 3,050 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) close , 아가방컴퍼니 아가방컴퍼니 013990 | 코스닥 증권정보 현재가 3,775 전일대비 330 등락률 +9.58% 거래량 10,980,003 전일가 3,445 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 아가방컴퍼니, 엔젤산업 테마 상승세에 7.76% ↑“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일 close , 명진홀딩스 명진홀딩스 267060 | 코넥스 증권정보 현재가 1,335 전일대비 155 등락률 +13.14% 거래량 1,001 전일가 1,180 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 ‘욘사마’ 배용준, 명진홀딩스 투자한다명진홀딩스, 코스닥 이전상장 현실화되나명진홀딩스, 하나은행·NH증권에서 20억 투자유치 close 등으로 집계됐다.

코스닥도 0.32P 오른 958.38에 출발했다. 전장 대비로는 0.03% 상승세를 보이며 장을 열었다. 9시8분 현재에는 0.09% 오른 958.97을 기록하고 있다. 개인이 410억원을 순매수하고 있으며 외국인이 231억원, 기관이 178억원을 순매도하고 있다. 전체 종목 중에서는 580개 종목이 상승세를 나타냈으며, 625개 종목이 하락세를 보였다.

업종별로는 운송, 통신서비스를 필두로 대부분의 업종이 상승세를 나타냈다. 시총 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 138,900 전일대비 1,800 등락률 +1.31% 거래량 173,326 전일가 137,100 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 13만 8000원.. 전일대비 -1.15%코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 close , 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 152,700 전일대비 2,200 등락률 +1.46% 거래량 46,654 전일가 150,500 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 코스피, '3020선' 약보합세...시장은 관망세 지속 close , 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 311,700 전일대비 10,000 등락률 +3.31% 거래량 31,344 전일가 301,700 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 코스피, '3020선' 약보합세...시장은 관망세 지속 close , 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,700 전일대비 300 등락률 -0.57% 거래량 154,103 전일가 53,000 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합)美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발 close , 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 134,100 전일대비 3,100 등락률 +2.37% 거래량 174,868 전일가 131,000 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 코스피, '3020선' 약보합세...시장은 관망세 지속 close , CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 20,273 전일가 141,200 2021.03.31 10:04 장중(20분지연) 관련기사 CJ ENM, 허민호·강호성 각자 대표 선임CJ오쇼핑, 中企 참여 '1사1명품' 주문금액 200억 달성개인 순매수세에 코스피 '3000선' 회복 close 등이 상승 중이다. 펄어비스는 한 주당 500원에서 100원으로 액면분할한다는 소식이 전해지면서 4% 넘는 상승세를 나타냈다.

전날 미 10년물 국채 금리가 14개월 내 최고치까지 상승하는 등 증시에 하방 압력을 줄 수 있을 것으로 예상했지만 국내 증시는 금리 상승 이슈를 어느 정도 극복한 것으로 분석됐다.

SK증권 리서치센터 자산전략팀 측은 "전날도 미국 10년물 금리가 장중 1.72%까지 상승했으나, 증시는 점차 금리에 대한 민감도가 둔화되는 모습"이라고 분석했다.

