본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[인사]BGF그룹

김흥순기자

입력2025.11.14 14:19

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

BGF 그룹이 2026년 조직 개편 및 정기 인사를 단행했다고 14일 밝혔다.


이번 조직 개편 및 정기 인사는 대내외 불확실성에 대비하기 위해 안정적인 조직 운영 체계를 유지하는 한편, 지속가능한 성장 기반을 마련할 수 있도록 사업 경쟁력과 변화 대응력을 높이는 데 초점을 맞췄다고 회사 측은 설명했다.

[인사]BGF그룹
AD
원본보기 아이콘

세부적으로 BGF리테일 은 기존 경영기획실을 경영혁신실로, 전략혁신부문 직속으로 운영하던 BI팀을 미래전략팀으로 명칭을 변경해 전사의 중장기 미래 비전 수립과 혁신 과제 추진 역할을 강화한다. 인공지능(AI)·리테일 테크 등 데이터 기반 역량을 적극 도입해 업무 효율성을 높이고 안정 기반의 운영 체계를 고도화한다는 계획이다.


지주사인 BGF는 기획·글로벌 총괄 조직을 신설했다. 총괄 및 담당 체제로 조직을 재편성하고 각각의 역할들을 효율적으로 조정해 그룹 전반의 글로벌 시장 확대와 사업 경쟁력을 강화하려는 목적이다.


BGF그룹 관계자는 "이번 조직 개편 및 인사를 통해 새로운 관점의 중장기 전략과 혁신 방향성을 재정립하고 조직 운영의 안정성과 연속성을 확보하고자 했다"며 "우수한 잠재 역량을 갖춘 직원들에게 다양한 기회를 부여하고 유연한 순환 배치를 통해 미래 변화를 주도해 나갈 것"이라고 말했다.

BGF리테일

<신규 직책 승진>

◇ 영업·개발부문장 ▲ 임민재 상무


<신임 임원 승진>

◇ 인사총무실장 ▲ 장영식 상무

◇ 4권역장 ▲ 윤현수 상무


<신규 직책 선임>

◇ 운영지원본부장 ▲ 박정권 상무

◇ 2권역장 ▲ 홍철기 상무

◇ 5권역장 ▲ 심재준 수석

◇ 해외사업실장 ▲ 유선웅 상무

◇ 상품본부장 ▲ 임형근 상무

◇ 상생협력실장 ▲ 손지욱 수석

◇ 커뮤니케이션실장 ▲ 박종성 수석

◇ CX본부장 ▲ 이은관 수석


<계열사 이사 선임>

◇ BGF로지스 물류혁신본부장 ▲ 김성용 이사


BGF

<신규 임원 선임>

◇ 글로벌담당 ▲우진용 상무


<신규 직책 선임>

◇ 기획담당 ▲ 김강민 수석





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은 배터리도 한국"[한국형 저가배터리 온다] 중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"집 들어가기 무서웠다"…법정 선 '부산 돌려차기' 피해자

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

전철서 자리 양보 거절 당하자 女승객 무릎에…中 SNS 공분

"열심히 공부한 당신, 놀아라!"

경호처 간부 "尹, 체포 불발 후 '밀고 들어오면 아작내라' 말해"

새로운 이슈 보기