대선 테마株를 조심하세요

[아시아경제 황준호 기자] 여야의 대선 후보 확정 계기로 증권가에서도 수혜주 찾기에 나선 가운데 기존 대선 테마주의 움직임도 빨라졌다. 전문가들은 공약에 따른 정책 수혜 기대감이 아닌 인맥 등 근거가 떨어지는 테마주에 대한 투자는 위험하다고 조언한다. 홍준표 국민의힘 의원의 대표적 테마주로 꼽히는 경남스틸은 20대 대통령 선거를 앞두고 펼쳐지는 테마주의 폐해를 볼 수 있는 좋은 예로 꼽을 수 있다.

10일 한국거래소에 따르면 이 종목의 지난 9일 종가는 4170원으로 5일부터 9일까지 3거래일 간 77.45% 추락했다. 올초 경남스틸의 주가는 주당 1875원에 불과했다. 하지만 홍 의원의 대선 출마 가능성이 점쳐지면서 점차 주가가 오르기 시작하더니 홍 의원의 대선 출마 선언일(17일) 이후 5000원대로 치솟았다. 이후 각종 여론조사를 통해 홍 의원이 유리한 결과가 나오면 주가는 더욱 뛰었다. 최고 1만1950원(9월28일)까지 올라서기도 했다. 이렇게 올랐던 주가는 홍 의원의 경선 패배와 함께 고스란히 반납되고 있다.

경남스틸의 뒤를 잇는종목들은 숱하게 많다. 윤석열 국민의힘 대선 후보의 테마주는 서연 서연 007860 | 코스피 증권정보 현재가 14,100 전일대비 450 등락률 -3.09% 거래량 765,067 전일가 14,550 2021.11.10 12:32 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익 내는 '신기한 카톡방'의 등장“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정임상 3상완료! 수익률 신화, “신풍제약” 뛰어 넘는 역대급 新바이오주 close , 서연탑메탈 서연탑메탈 019770 | 코스닥 증권정보 현재가 6,570 전일대비 130 등락률 -1.94% 거래량 152,087 전일가 6,700 2021.11.10 12:31 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다!수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! close , NE능률 NE능률 053290 | 코스닥 증권정보 현재가 14,950 전일대비 400 등락률 -2.61% 거래량 588,838 전일가 15,350 2021.11.10 12:32 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판!‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close , 크라운제과 크라운제과 264900 | 코스피 증권정보 현재가 10,450 전일대비 300 등락률 -2.79% 거래량 45,334 전일가 10,750 2021.11.10 12:32 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 크라운제과 52주 신고가크라운제과, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.24%음식료株, 실적 기대감에 상승 close , 깨끗한나라 깨끗한나라 004540 | 코스피 증권정보 현재가 4,895 전일대비 145 등락률 -2.88% 거래량 200,677 전일가 5,040 2021.11.10 12:32 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 지금 들어가도 될까요?“두산중공업” 지금 들어가도 되나요?‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close , 덕성 덕성 004830 | 코스피 증권정보 현재가 18,600 전일대비 50 등락률 -0.27% 거래량 1,280,454 전일가 18,650 2021.11.10 12:32 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 등이 꼽힌다. 이들 종목은 대표이사, 최대주주, 사외이사 등이 윤 후보와 같은 파평 윤씨라거나 동문이라는 이유로 테마주로 묶였다.

윤 후보의 후보 확정에도 이들 종목 투자자들은 마냥 웃지 못했다. 서연의 경우 윤 후보가 확정된 5일 장중 26.82% 오른 1만9150원까지 오르기도 했지만 이번 주 들어 이틀 연속 하락하며 1만4000원대로 밀렸다.

이재명 더불어민주당 후보의 테마주 역시 마찬가지다. 에이텍티앤 에이텍티앤 224110 | 코스닥 증권정보 현재가 24,000 전일대비 1,200 등락률 -4.76% 거래량 96,437 전일가 25,200 2021.11.10 12:32 장중(20분지연) 관련기사 비트코인 6천만원대 돌파... 관련주 고공 행진 속 숨겨진 종목 공개!에이텍티앤, 주가 3만 8250원.. 전일대비 -2.92%에이텍티앤, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.46% close 은 최대주주인 신승영 대표가 경기도 성남 출신이란 이유로 이재명 테마주로 불린다. 경영진이 이 후보와 동문이라는 점에서 토탈소프트 토탈소프트 045340 | 코스닥 증권정보 현재가 9,460 전일대비 590 등락률 -5.87% 거래량 168,653 전일가 10,050 2021.11.10 12:31 장중(20분지연) 관련기사 특별 한정판! 메타버스 ‘단 리포트 1장…’으로 상승? 관련 주 고공 행진![e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일드디어 찾았습니다! 초대형 바이오 대장株! 글로벌 제약사 연이은 계약 체결! close 나 프리엠스 프리엠스 053160 | 코스닥 증권정보 현재가 13,800 전일대비 600 등락률 -4.17% 거래량 58,302 전일가 14,400 2021.11.10 12:32 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제프리엠스, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승세에 11.46% ↑ close 도 테마주로 분류된다.

금융투자업계 관계자는 "(테마주들은) 대선주자와의 연관성을 따지기보다는 지지율에 따른 주가의 출렁임에 투자가 이뤄지는 경우가 많고, 대선 등 정치적 이벤트가 마무리되면 주가는 되돌아오거나 더 빠지는 경우가 많다"며 투자를 자제할 것을 당부했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr