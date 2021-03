"700여종 인기 와인 30만병" 롯데마트 '와인장터' 시작

4월1일부터 14일까지 '와인장터' 진행, 엘포인트 회원 최대 40% 할인

작년 가을 와인장터 행사 대비 물량 40% ↑, 총 700종 30만병 준비



[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트는 4월1일부터 14일까지 1년 중 와인을 가장 저렴하게 판매하는 '봄 프리미엄 와인장터'를 진행한다고 31일 밝혔다. 다양한 와인을 엘포인트 회원 대상 최대 40% 할인된 가격에 선보인다.

롯데마트는 지난해 코로나19로 '홈술족'과 와인 신규 입문자가 대폭 증가한 점을 고려해 행사 대상 품목과 물량을 전년 대비 40% 가량 확대했다. 이에 따라 이번 행사엔 700여종, 30만병이 준비됐다. 2020년 와인 상품군 매출은 53.4%로 전년 대비 큰 폭 신장했으며 기존 고객 구매 횟수 증가뿐만 아니라, 신규 고객 유입 비율 역시 70%에 달했다고 롯데마트는 밝혔다.

롯데마트는 프랑스 부르고뉴·보르도 와인 등 프리미엄 상품부터 1만원대 초저가 와인까지 다양한 라인업을 선보일 예정이다.

지난해 와인장터 기간 동안 고객 수요가 높았던 '카를로사니 수수마니엘로', '롱 반 캘리포니아', '라크라사드 까베네쉬라' 등과 더불어 '페리에주에 그랑브뤼', '제이드 플뢰르 드 리스' 등 와인 애호가들 사이에서 호평을 받는 인기 브랜드도 신규 입점해 할인 행사를 진행한다.

'제이드 플뢰르 드 리스'는 이번 와인 장터에서 첫 선을 보이는 제품으로 유명 프리미엄 와인 샤또 페트뤼스 수석 와인 메이커인 장 끌로드 베루에가 양조한 보르도 와인이다. 롯데마트는 대형마트에서 와인을 구입하는 고객들이 많아지고 중고가 와인을 찾는 고객 역시 늘고 있다는 점을 고려해 해당 제품을 출시하게 됐다.

이외에도 롯데마트 대표 가성비 와인인 L 와인 3종을 2병 이상 구입하면, 각 4900원에 구매할 수 있는 파격 할인도 준비했다. 장터기간에만 볼 수 있는 '샤또 라피트로칠드16' 등 5대 샤또를 비롯한 그랑크뤼 등급 프랑스 보르도 와인 등 프리미엄 와인도 한정수량으로 운영한다. 샴페인 '페리에주에 그랑브뤼'는 엘포인트 회원 대상 5만9000원에 판매한다.

한편 롯데마트는 와인 전문 클럽 'Vin Vin Vin(뱅뱅뱅) 클럽'을 오픈해 고객 맞춤별 혜택을 제공해 나갈 계획이다. 롯데마트GO(고) 애플리케이션을 통해 가입할 수 있으며 간단한 설문조사를 마치면 가입이 완료된다. 와인 전문 클럽 회원이 되면 와인용품 할인을 받을 수 있으며 선착순 증정 행사에도 참여할 수 있다.

장세욱 롯데마트 주류MD(상품기획자)는 "와인장터는 일 년 중 가장 부담 없는 가격으로 다양한 와인을 만날 수 있는 기회"라며, "특히 이번에는 기존 행사 대비 많은 물량을 준비했으니 보다 많은 고객들이 혜택을 받았으면 한다"고 말했다.

