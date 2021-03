경기교육청 '그린스마트미래학교추진단' 신설

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 미래형 학습 환경 조성을 위해 '그린스마트미래학교추진단'을 4월1일 신설한다.

추진단은 경기교육청 행정국 내 단독 기구로 설치되며 그린스마트기획담당, 그린스마트시설1담당, 그린스마트시설2담당 등 3개 팀으로 구성된다.

그린스마트미래학교 사업은 40년 이상 노후 학교를 디지털ㆍ친환경 기반의 첨단학교로 바꿔 다양한 미래형 교수학습을 실현할 수 있는 학교로 전환하기 위한 사업이다.

추진단은 2030년 경기 미래교육을 위해 학생이 함께 만들어가는 그린스마트미래학교 구축을 목표로 ▲공간혁신 ▲그린학교 ▲스마트교실 ▲학교 복합화 사업을 추진한다.

경기교육청은 2025년까지 도내 40년 이상 노후 학교 건물 382동에 총 2조4900억원의 예산을 투입해 그린스마트미래학교 사업을 완료할 계획이다.

경기교육청은 특히 혁신교육3.0, 고교학점제, 자유학기제 등 경기 교육정책과 연계해 학생들의 진로 탐색과 학습 활동을 지원할 수 있는 공간과 광장 등을 조성한다.

이헌주 경기교육청 그린스마트미래학교 단장은 "도내 각기 다른 지역ㆍ학교 여건과 현장 의견을 반영해 저마다 특색 있는 미래 학교 공간을 만들어 나갈 계획"이라며 "학교의 모든 공간이 배움과 성장의 공간으로 거듭날 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 강조했다.

