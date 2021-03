"거지차 타는 너네 부모 안 부끄럽냐" 맥라렌 이어 이번엔 '벤츠 갑질' 논란

[아시아경제 허미담 기자] 고가 외제차 운전자가 상대 차주의 아이들에게 폭언을 해 논란이 된 '해운대 맥라렌 갑질 사건'과 비슷한 일을 겪었다는 한 누리꾼의 사연이 올라와 공분을 사고 있다. 이 누리꾼은 벤츠 차주와 그의 일행이 자신의 자녀들에게 "거지 차 타는 너희 엄마 아빠 부끄럽지 않냐" 등의 폭언을 했다고 주장했다.

23일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 '해운대 맥라렌 글 보고 남깁니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 부산에서 거주 중인 한 시민이라고 소개한 글쓴이 A씨는 "해운대 맥라렌 뉴스를 보고 저희가 지금 처한 상황과 너무 비슷해서 많이 속상하고 마음이 아팠다"며 "2월23일 화요일이 저희 가족에게 평생 지울 수 없는 최악의 하루가 될 거라곤 생각도 못 했다"고 말문을 열었다.

게시물에 따르면 A씨는 당시 남편과 초등학교에 다니는 두 자녀와 함께 쉐보레 윈스톰을 타고 마트가 있는 한 골목길에 들어섰다. 마트 앞에는 트럭이 정차해 물건을 내리고 있었고 맞은편에는 벤츠 차량이 다가오고 있었다.

A씨는 "이 정도 공간이면 벤츠 차량이 충분히 지나갈 수 있을 거라고 봤다"면서 "그때 맞은편에 있던 벤츠가 경적을 울리며 창문을 내리더니 저희 신랑에게 '야 차 빼'라고 반말을 했다"고 당시 상황을 전했다.

A씨는 이 과정에서 벤츠 운전자와 시비가 붙었다고 했다. A씨에 따르면 벤츠에는 운전자의 여자친구와 다른 일행 세 명이 함께 타고 있었다.

특히 A씨는 벤츠 운전자의 여자친구가 "어디서 이런 거지 차를 끌고 와서 XX이냐. 내가 부러워서 그러는 거냐. 거지 XX" 등의 막말을 했다고 주장했다.

또 벤츠 일행은 "우리는 능력이 돼서 이 나이에도 이렇게 좋은 차를 타고 다닌다", "너네는 나이 처먹고 능력이 안 되니 이런 똥차나 끌고 다닌다" 등의 폭언을 한 것으로 전해졌다.

A씨 자녀들에게도 "잘 보고 똑같이 커라. 애XX가 뭘 보고 배우겠냐. 너희 엄마 아빠 둘 다 정상이 아니다. 어디서 거지 같은 것들이"라는 말을 한 것으로 알려졌다. 아울러 A씨는 이들이 차량의 사이드미러를 발로 차 부러트렸다고 주장했다.

A씨는 "애들이 (그 일을 겪은 후) '우리 차가 왜 거지차냐고, 추억이 많은 차인데 왜 거지차라고 그러느냐'고 물어본다"며 "애들은 자다가 울면서 깬다. 그 아저씨가 다시 와서 아빠 죽일 것 같다고. 신랑도 많이 힘들어한다"고 토로했다.

이어 "애들은 심리 치료와 약물 치료를 하고 있다. 한 달이 지났지만 얼마나 더 치료를 해야 할 지 모른다"며 "평소처럼 뛰어놀고 밥 먹고 하다가도 '왜 우리가 거지지, 우리 거지 아닌데'라는 소리를 한다"고 했다.

A씨는 벤츠 운전자와 탑승자들을 고소한 상태다. A씨는 "이미 경찰에 고소해 사건이 진행 중"이라며 "아이들에게 두 번 상처를 주고 싶지 않아 동영상은 올리지 않겠다"고 했다.

