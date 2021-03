식대포인트로 '이웃 사랑'…LGD, '기부하니 기분이 좋아' 캠페인

[아시아경제 김흥순 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,750 전일대비 200 등락률 -0.91% 거래량 2,491,258 전일가 21,950 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 LG그룹, ESG·내부거래위원회 신설…구광모號, 지배구조 개선 속도낸다정호영 LG디스플레이 사장, 한국디스플레이산업협회장 취임 올해 실적 전망 개선이 내년보다 빠른 종목 "장바구니 쇼핑하라" close 는 임직원들과 함께 이웃 사랑을 실천하는 '기부하니 기분이 좋아' 캠페인을 시작한다고 21일 밝혔다.

이 캠페인은 임직원들이 식대포인트를 사용해 파주와 구미 사업장 안에 위치한 편의점에서 지정된 물품을 결제하고, 이를 모아 지역사회 소외계층과 경찰?소방?보건 인력 같은 사회 지킴이들에게 전달하는 기부 활동이다.

LG디스플레이 관계자는 "재택근무로 사내 식당을 이용하는 횟수가 줄어들면서 매달 지급받는 식대포인트를 식사 대신 의미 있는 곳에 사용하면 좋겠다는 임직원들의 의견을 반영했다"고 설명했다.

LG디스플레이는 이달 성인용 기저귀와 비타민 음료를 기부받은 뒤 보건소를 통해 저소득 치매가정과 코로나19 방역으로 힘든 보건 인력들에게 전달할 예정이다. 기부 품목과 기관은 매달 새롭게 선정한다.

