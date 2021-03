[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구의회(의장 김태영)는 18일부터 24일까지 제294회 임시회를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 임시회에서는 2020회계연도 결산검사위원 선임의 건, 구정질문 및 답변, 총 6건의 조례안 및 동의안을 다룬다.

세부적으로 ▲광주광역시 서구 예술인 복지증진에 관한 조례 일부개정조례안 ▲광주광역시 서구 노래연습장업자 교육에 관한 조례안 ▲광주광역시 서구 주차장 조례 일부개정조례안 ▲ 광주광역시 서구 공공시설 내의 매점 및 자동판매기 설치계약에 관한 조례 일부개정조례안 ▲광주광역시 서구 다함께 돌봄에 관한 조례안 ▲청년센터(희망드림숲) 민간위탁 동의안이다.

서구의회는 특히 이번회기 중 현장방문 활동을 통해 진행 중인 현안사업들에 대한 현황을 청취하고 개선사항과 발전방향 등을 제시할 예정이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr