연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착

전일比 0.70% 상승마감…코스닥은 1.5%상승하며 940선 돌파

연기금 2500억 순매수…지난해 11월 이후 처음으로 이틀 연속 사들여

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 강보합 마감했다. 외국인과 개인 모두 매도세를 보였지만 기관투자자가 순매수를 보이며 3060대에 안착했다는 평가다. 특히 연기금이 넉달여만에 연속 순매수를 보였다.

16일 코스피는 전날보다 0.70%(21.46포인트) 오른 3067.17에 마감했다. 3049.23으로 강보합 개장 후 서서히 상승폭을 늘려가며 3060대에 안착했다.

외국인과 개인은 모두 순매도를 보인 가운데 기관투자자의 나홀로 순매수가 지수 하락을 막고 강보합을 이끌어낸 것으로 풀이된다. 외국인과 개인은 이날 각각 278억원, 2328억원어치를 순매도했다. 반면 기관투자자는 2498억원을 순매수했다. 기관투자자 홀로 순매수한 것은 지난 3일에 이어 올해 들어 두번째다. 특히 연기금의 매수세가 이틀 연속 나타났다. 전날 1105억원에 이어 851억원을 순매수한 것이다. 연기금이 이틀 연속 순매수한 것은 지난해 11월 2,3일 이후 넉달여 만이다.

상승한 업종이 다수였다. 전기가스업의 상승폭이 5.17%로 가장 컸다. 이어 섬유·의복(2.57%), 의약품(2.10%), 의료정밀(2.03%) 등의 순서였다. 화학(-2.39%), 비금속광물(-1.36%), 보험(-0.45%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 4,000 등락률 +2.93% 거래량 3,287,885 전일가 136,500 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승[종목 돋보기]반도체 슈퍼사이클 올라탄 SK하이닉스코스피 FOMC '눈치'.. 경기민감株 '눈길' close 의 상승폭이 2.9%로 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 296,500 전일대비 7,500 등락률 +2.60% 거래량 405,961 전일가 289,000 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장셀트리온, 주가 29만 500원.. 전일대비 -2.19% close (2.6%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 1,000 등락률 +1.22% 거래량 12,147,397 전일가 81,800 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승[종목 돋보기]반도체 슈퍼사이클 올라탄 SK하이닉스지금 잡아야 할, 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨! close (1.2%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 2,000 등락률 +0.86% 거래량 629,124 전일가 232,000 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 정의선 회장 "자율주행 상용화 2023년, 성과보상 개선할 것"하언태 현대차 사장 "올해 턴어라운드 원년 만들 것" 주주서한대박 난 제네시스, 올 판매 목표 20만대 훌쩍 넘기나 close (0.8%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 385,500 전일대비 2,500 등락률 +0.65% 거래량 568,460 전일가 383,000 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장코스피 '혼조'.. 개인 순매수에도 등락 반복 close (0.6%) 등의 순이었다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 891,000 전일대비 75,000 등락률 -7.76% 거래량 933,936 전일가 966,000 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승LG화학, 이시간 주가 -8.39%.... 최근 5일 외국인 42만 4357주 순매수LG에너지솔루션 "ITC 소송은 합당한 피해 보상 위한 것" close (-7.7%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 680,000 전일대비 6,000 등락률 -0.87% 거래량 497,169 전일가 686,000 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승[특징주]폭스바겐의 폭탄 선언…LG화학·SK이노베이션 '급락'美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장 close (-0.8%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 733,000 전일대비 2,000 등락률 -0.27% 거래량 61,215 전일가 735,000 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아 close (-0.2%) 등은 떨어졌다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 479,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 269,234 전일가 479,000 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 외국인 13만 9032주 순매수... 주가 47만 9500원(+0.1%)쿠팡發 지각변동…이베이코리아 인수戰, 판 커졌다美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장 close 와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,985,081 전일가 85,800 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승코스피 FOMC '눈치'.. 경기민감株 '눈길'美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장 close 는 보합을 기록했다.

코스닥은 보다 가파른 상승세를 보였다. 전날 대비 1.48%(13.75포인트) 오른 940.65에 장을 마쳤다. 지난달 22일 이후 처음으로 종가 기준 940대를 넘겼다.

외국인과 기관의 쌍끌이 매수세가 지수 상승을 견인했다. 이들은 각각 448억원, 822억원어치를 순매수했다. 특히 연기금도 258억원어치를 순매수했다. 지난해12월30일 296억원 이후 최대치다. 반면 개인은 460억원어치를 순매도했다.

대부분의 업종이 올랐다. 반도체(3.33%), 통신서비스(3.30%), 유통(2.53%), IT H/W(2.27%), 오락·문화(2.24%), 제약(2.24%), 통신방송서비스(2.21%) 등의 순서였다. 기타제조(2.75%), 운송(1.68%) 등은 떨어졌다.

에코프로비엠(-3.7%)을 제외한 시총 상위 10위 종목 모두 올랐다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 127,800 전일대비 4,300 등락률 +3.48% 거래량 652,096 전일가 123,500 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.52% close 의 상승폭이 3.4%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 152,700 전일대비 4,400 등락률 +2.97% 거래량 155,615 전일가 148,300 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장코스피, 기관·외국인 동반 매수 2%대 상승 '3020선' 회복...개인은 1조원대 팔자 close (2.9%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 96,800 전일대비 2,800 등락률 +2.98% 거래량 167,979 전일가 94,000 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장‘빈센조’ 인기 힘입어 호실적 예상되는 스튜디오드래곤 close (2.9%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 309,200 전일대비 7,500 등락률 +2.49% 거래량 35,194 전일가 301,700 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장코스피 '혼조'.. 개인 순매수에도 등락 반복 close (2.4%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 144,000 전일대비 1,700 등락률 +1.19% 거래량 84,056 전일가 142,300 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장CJ오쇼핑 미디어커머스 자회사, 미래에셋운용 210억 투자 유치개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감 close (1.1%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 323,100 전일대비 3,300 등락률 +1.03% 거래량 40,028 전일가 319,800 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감 close (1.0%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 153,700 전일대비 1,600 등락률 +1.05% 거래량 175,229 전일가 152,100 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장코스피 '혼조'.. 개인 순매수에도 등락 반복코스피, 기관·외국인 동반 매수 2%대 상승 '3020선' 회복...개인은 1조원대 팔자 close (1.0%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 50,900 전일대비 500 등락률 +0.99% 거래량 377,850 전일가 50,400 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장코스피 '혼조'.. 개인 순매수에도 등락 반복 close (0.9%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 131,000 전일대비 900 등락률 +0.69% 거래량 412,606 전일가 130,100 2021.03.16 15:30 장마감 관련기사 美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장[클릭 e종목]"씨젠, 올 매출액 전년比 24% 증가 전망 ...싸도 너무 싼 주가"'네 마녀의 날' 변동성 불구 코스피 '3010선' 상승 마감...외국인 10년래 최대 매수 close (0.6%) 등의 순서였다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr