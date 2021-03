개인·기관 매수에 낙폭 줄인 코스피…2970대 마감

코스닥도 900 근처까지 회복

[아시아경제 이민우 기자] 연초 이후 처음으로 2920대까지 내려갔던 코스피가 2970대까지 반등했다. 외국인이 매도세를 지속하고 있는 가운데 개인과 기관의 매수세가 낙폭을 축소시킨 것으로 보인다.

9일 코스피는 전날보다 0.67%(19.99포인트) 떨어진 2976.12로 마감했다. 개장 직후부터 하락폭을 키워가며 오전 11시1분 2929.36까지 내려간 뒤 소폭 반등하며 마감했다. 이날 코스피는 지난 1월5일 이후 처음으로 2920대로 떨어졌다.

장 초반부터 오전까지 외국인이 매도세를 늘려가며 지수 하락을 주도했다. 하지만 개인과 기관이 매수세를 유지하며 낙폭 확대를 막아낸 것으로 보인다. 이날 코스피 시장에서 외국인은 6423억원을 순매도한 반면 개인과 기관은 각각 3510억원, 2927억원을 순매수했다.

하락한 업종이 다수였다. 비금속광물(-3.43%), 운수창고(-3.22%), 화학(-1.94%), 종이·목재(-1.84%) 등의 순서였다. 반면 건설업(2.11%), 통신업(1.73%), 보험(1.41%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 떨어졌다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 861,000 전일대비 29,000 등락률 -3.26% 거래량 434,931 전일가 890,000 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져LG화학 '그린 페스티벌'에 ESG 스타 강사진 총출동 close 의 낙폭이 -3.2%로 가장 컸다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 441,000 전일대비 13,000 등락률 -2.86% 거래량 1,062,152 전일가 454,000 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 방통위 "토스·카카오·네이버 본인확인기관 탈락"CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복 close (-2.8%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 636,000 전일대비 14,000 등락률 -2.15% 거래량 670,276 전일가 650,000 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 전영현 삼성SDI 사장, 지난해 보수 31억원 수령낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복삼성SDI, 주가 63만 3000원 (-2.62%)… 게시판 '북적' close (-2.1%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 361,500 전일대비 7,000 등락률 -1.90% 거래량 1,279,893 전일가 368,500 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 방통위 "토스·카카오·네이버 본인확인기관 탈락"낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 close (-1.9%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 287,500 전일대비 3,500 등락률 -1.20% 거래량 838,645 전일가 291,000 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감 close (-1.2%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 687,000 전일대비 9,000 등락률 -1.29% 거래량 169,858 전일가 696,000 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대코스피 3000은 지켰다.. 美금리부담과 中경제성장에 출렁 close (-1.2%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 600 등락률 -0.73% 거래량 24,276,397 전일가 82,000 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복집안 전체를 맞춤형 생활가전으로…삼성 '비스포크 홈' 공개(종합)반도체 국산화! 삼성전자, SK하이닉스 나선다! 최대 수혜 소부장 대장 株 close (-0.7%) 등의 순서였다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 700 등락률 +0.85% 거래량 4,953,548 전일가 82,800 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복삼성전자 말고 'ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ'!! 큰 손들이 선택한 반도체전기차 新 수혜주!! 이번주 ‘ㅇㅇㅇ’ 강세! 주가 올라갑니다 close (0.8%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 1,000 등락률 +0.74% 거래량 7,763,639 전일가 135,500 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감 close (0.7%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 1,000 등락률 +0.43% 거래량 1,243,125 전일가 230,500 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지 close (0.4%)는 올랐다.

같은 시간 코스닥은 전날 대비 0.93% 떨어진 896.36으로 장을 마쳤다. 904.04로 약보합 출발했지만 개장 직후부터 900선이 붕괴됐다. 오전 11시께에는 877.84까지 주저앉기도 했다. 코스닥이 870선으로 내려간 것은 지난해 11월27일 이후 처음이다. 이후 오후 2시43분께에는 잠시 900선을 회복하기도 했다.

코스닥 시장에서는 외국인과 개인이 지수 반등을 이끌었다. 외국인은 908억원, 개인은 5억원을 순매수했다. 개인투자자들은 오후 2시께 880억원 넘게 순매수하기도 했지만 이후 매수 폭을 좁혀갔다. 한편 기관은 818억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 떨어졌다. 정보기기(-1.85%), 유통(-1.75%), 출판·매체복제(-1.67%), 운송(-1.59%) 등의 순이었다. 종이·목재(3.07%), 컴퓨터서비스(0.76%) 등은 상승했다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 117,000 전일대비 4,600 등락률 -3.78% 거래량 287,466 전일가 121,600 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대 close 의 낙폭이 -3.7%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 147,900 전일대비 4,400 등락률 -2.89% 거래량 263,392 전일가 152,300 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감 close (-2.8%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 120,700 전일대비 2,900 등락률 -2.35% 거래량 1,401,243 전일가 123,600 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감 close (-2.3%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,400 전일대비 500 등락률 -1.00% 거래량 890,588 전일가 49,900 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복역사 새로 쓰는 SK바이오사이언스, 조정장에도 주가 날까外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 close (-1.0%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 153,100 전일대비 1,000 등락률 -0.65% 거래량 290,816 전일가 154,100 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져외국인·기관 동반 매도에도 코스피 상승 출발 close (-0.6%) 등의 순서였다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 129,500 전일대비 6,000 등락률 +4.86% 거래량 446,509 전일가 123,500 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지 close (4.8%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 328,600 전일대비 6,600 등락률 +2.05% 거래량 49,617 전일가 322,000 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지 close (2.0%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 76,200 전일대비 300 등락률 +0.40% 거래량 639,885 전일가 75,900 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복에이치엘비, 주가 7만 6000원.. 전일대비 0.13%기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대 close (0.4%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 283,500 전일대비 400 등락률 +0.14% 거래량 30,719 전일가 283,100 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대 close (0.1%) 등은 올랐다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 134,352 전일가 141,600 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져“토종 OTT 자존심 지킨다” 티빙, 오리지널 콘텐츠 공격적 투자 close 은 보합을 나타냈다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr