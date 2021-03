풀무원기술원, ‘건물에너지관리시스템 설치확인 1등급’ 획득

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원의 연구개발 센터가 에너지 관리 시스템인 '건물에너지관리시스템(BEMS) 설치확인' 1등급을 획득하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에 나섰다.

풀무원은 충북 오송바이오폴리스지구 단독 부지에 신축한 연구개발 센터 풀무원기술원이 ‘BEMS 설치확인 1등급’을 획득했다고 8일 밝혔다. 풀무원기술원은 2019년 BEMS 조건 개정 이후 국내 최초로 1등급을 획득했다.

'BEMS'는 건물 내 주요 공간·설비에 부착한 센서를 통해 실시간으로 에너지 사용 데이터를 수집·분석해 에너지 절감과 쾌적한 실내 환경 유지에 활용하는 최첨단 정보통신기술(ICT) 시스템이다.

‘BEMS 설치확인 인증제’는 한국에너지공단이 2017년에 처음 시행한 제도다. 정부의 공공건축물 BEMS 설치 의무화 규정에 발맞춰 건물 에너지 사용량을 줄이고 효율을 높이기 위해 도입됐다.

풀무원기술원은 지난 4월 글로벌 친환경 건축물 인증 제도인 'LEED'에서 국내 식품연구소 최초로 골드 등급 획득에 이어 이번 ‘BEMS 설치확인 1등급’까지 획득함으로써 지속가능한 건축물로 실질적으로 운영되고 있음을 다시 한번 입증하게 됐다고 설명했다.

풀무원기술원은 BEMS 시스템 설계 운영에 협력해온 LG전자와 태스크포스(TF) 팀을 꾸리고 BEMS 시스템을 지속적으로 개선해 나갈 예정이다. BEMS 설치확인 인증은 향후 5년간 유효하며, 5년 후 재인증을 추진하게 된다.

이상윤 풀무원기술원 원장은 "LEED 인증을 통해 친환경 건축물로 인정받은 풀무원기술원이 BEMS 설치확인 1등급을 획득하며 관리·운영 부문에 이르기까지 친환경 기술과 역량을 인정받았다"며 “풀무원은 ‘사람과 자연을 함께 사랑하는 로하스(LOHAS) 기업’ 미션 아래 최고의 연구 환경을 발판으로 삼아 ESG 경영을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

