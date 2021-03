[아시아경제 박지환 기자] 하나기술 하나기술 299030 | 코스닥 증권정보 현재가 116,500 전일대비 7,000 등락률 +6.39% 거래량 144,547 전일가 109,500 2021.03.05 10:03 장중(20분지연) 관련기사 하나기술, 검색 상위 랭킹... 주가 0.4%하나기술, 주가 15만 9100원.. 전일대비 15.46%하나기술, 외국인 3만 9261주 순매도… 주가 15.46% close 은 보통주 1주당 1주를 주는 무상증자를 결정했다고 5일 공시했다.

무상증자 주식수는 351만6971주다. 증자 후 발행주식수는 총 703만3942주가 된다.

신주배정기준일은 오는 23일로 상장 예정일은 다음달 13일이다.

