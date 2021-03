경북도, 자동차탄소포인트제 신청 접수 … 653대 선착순 인센티브

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 오는 31일까지 한국환경공단 홈페이지를 올해 자동차 탄소포인트제 가입 신청을 받는다고 1일 밝혔다.

자동차탄소포인트제란 운전자가 차량등록 후 누적 주행거리의 일평균 주행거리와 참여기간의 일평균 주행거리를 비교, 온실가스 감축에 기여한 경우 실적에 따라 인센티브(최대 10만원)를 제공받는 수송부문 온실가스 감축 실천 제도다.

참여 대상은 비사업용 승용·승합차(12인승 이하)로서, 휘발유·경유·LPG차량이다. 법인 또는 단체의 소유, 사업용, 친환경자동차(전기·하이브리드·수소 등)는 제외대상이다.

모집대수는 전국 7000대다. 경상북도는 23개 시·군 653대까지 선착순 가입할 수 있다.

조광래 경상북도 환경산림자원국장은 "최근 기후변화에 대한 관심이 국가·사회적으로 이슈화되고 있는 만큼 자동차 탄소포인트제 운영 사업에 많은 도민들이 참여해서 온실가스 감축에 기여해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr