J&J 백신도 미국 접종 임박

[아시아경제 조유진 기자] 미국 질병통제예방센터(CDC)의 자문기구인 예방접종자문위원회(ACIP)가 존슨앤드존슨(J&J)의 코로나19 백신에 대한 접종 권고 결정을 내리면서 미국 내 J&J 백신 사용이 임박해졌다.

28일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 ACIP는 이날 회의를 열어 18세 이상에게 J&J 백신 접종을 권고하는 투표에서 만장일치로 권고를 결정했다.

이는 전날 식품의약국(FDA)이 J&J 백신의 긴급 사용을 승인한 데 이은 후속 조치로 CDC 국장의 권고 수용 서명 후 백신 사용이 가능해진다.

이로써 미국은 모더나, 화이자-바이오엔테크 백신에 이어 현장에서 접종 가능한 세 번째 백신을 확보한 나라가 됐다.

J&J 백신은 2회 접종이 필요한 화이자, 모더나의 백신과 달리 1회 접종으로 끝나고 꼭 냉동 보관을 하지 않아도 돼, 냉장 시설이 없는 시골·벽지의 의료시설도 이 백신을 이용할 수 있게 된다.

J&J 백신은 조만간 배송이 시작돼 주중에 400만 회 접종분이 병원과 약국 등으로 보급된다.

또 3월 말까지 2000만 회 접종분, 상반기 중으로 1억 회 접종분이 미국에 공급될 예정이다.

J&J이 미국과 남아프리카공화국에서 4만4000여 명을 대상으로 진행한 3상 임상시험 결과 미국에서는 72%, 남아공에서는 64%의 예방효과를 각각 보였다.

화이자(95%)와 모더나(94.1%)보다는 낮은 수치지만, 이들 2개 사의 임상시험은 변이 바이러스가 퍼지기 전에 이뤄졌다는 점을 고려해야 한다.

J&J 백신의 중증 코로나19에 대한 예방효과는 미국에서 86%, 남아공에서 82%를 각각 기록했고, 백신을 맞은 뒤 코로나19로 숨진 사람은 1명도 없었다.

