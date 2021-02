동의대, ‘콜라보’ 교육 우수사례 발표회 유튜브 생중계

콜라보 인재 양성 위한 수업 운영·교수법·상담체계 등 발표

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환) 교육혁신처(처장 이영학)는 2월 23일 오후 2시부터 산학협력관 4층 스튜디오에서 ‘2020 콜라보교육 우수사례 발표회’를 개최했다.

포럼은 유튜브 채널을 통해 전국 대학 관계자와 동의대 교수와 직원, 학생 등이 접속한 가운데 생중계됐다.

행사는 조재균 교학부총장의 인사말과 이영학 교육혁신처장의 개회사(공유 공감 공명의 콜라보교육), 교육혁신처 최훈 부처장의 ‘콜라보 인재 양성을 위한 수업 운영사례’, 교수학습개발센터 강주리 교수의 ‘교수와 학생이 함께 성장하는 프로젝트 교수법’, 교수학습개발센터 황두경 교수의 ‘프로젝트 수업을 위한 학습공동체 리더 양성’, 학생상담센터 송연주 교수의 ‘GRIT체계에 기반한 집중케어 프로그램’ 등의 사례발표로 진행됐다.

동의대 조재균 교학부총장은 “대학 경쟁력은 가장 기본이 되는 교육에서부터 시작된다고 확신하고, 2016년 교육부의 프라임사업을 기점으로 ‘더불어 숲을 이루는 콜라보 인재’를 인재상으로 학생들을 가르치고 있다”고 말했다.

동의대는 콜라보 인재를 양성하는 콜라보 교육 체계를 동의대학교 고유의 교육브랜드로 하고 있다. 콜라보 인재는 단순히 기술과 전공 지식만을 지닌 것이 아니라 인성과 기초소양, 창의력과 비판적 사고력을 두루 갖춘 통섭형 인재다.

동의대의 건학이념인 동의지천으로부터 자기경영, 글로컬, 나눔, 소통, 융합, 도전성취 역량이라는 6대 핵심역량을 두루 갖춘 인재를 일컫는다.

콜라보 교육 체계 지원을 위해 매년 새로운 교과목과 다양한 비교과프로그램을 개발하고 있으며, 교수역량 함양을 위해 지난해 교수역량인증제(SUN)를 도입했다.

교수역량인증제는 교원의 필수 역량 함양에 대해 인증하는 제도로 교수자의 전문성(Specialty), 수업운영 역량(Utilization), 소통역량(Network) 향상을 목적으로 한다.

더불어 3단계의 콜라보 프로젝트 교육과정(1학년 코너스톤디자인, 2·3학년 키스톤디자인, 4학년 캡스톤디자인으로 이어지는 3단계 전공교육시스템)을 전 학과에 개설해 학생이 단순히 강의를 듣는 것을 넘어 다른 학생과의 팀 활동 기반 학습, 나아가 협력의 범위와 강도를 강화해 문제를 해결해나가는 교육과정 체계를 구축하고 있다.

