흔들릴 땐 안전하게... 시총 상위 대형주 골라담은 개미들

코스피 조정 보이며 3000대로 하락…美국채 금리 상승 영향

설 연휴 이후 개인투자자들 대형주 위주로 갈아타

"금리하락 따른 일시적 변동성…성장주 비중 확대 계기"

[아시아경제 이민우 기자] 설 연휴 이후로 코스피가 좀처럼 반등하지 못하며 횡보하고 있다. 유동성 장세가 지나가고 있다는 분석이 나오면서 개인투자자들은 안전하게 시가 총액 최상위권 대형주를 집중 매수하는 모습이 나타나고 있다.

19일 한국거래소에 따르면 설 연휴 이후인 지난 15일부터 전날까지 개인 투자자들이 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 900 등락률 -1.10% 거래량 13,330,792 전일가 82,100 2021.02.19 11:53 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 승인 “풍림파마텍” 관련, 주목해야 할 핵심 株 주가 고공행진!삼성전자, 외국인 153만 6262주 순매도… 주가 -1.1%삼성 오스틴 공장 日손실 100억원…자연재해에 발목잡힌 반도체 업계 close (8741억원)였다. 이어 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 388,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 595,932 전일가 388,000 2021.02.19 11:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세[클릭 e종목]"네이버, Z세대 첫 신용카드…쇼핑 거래액 급증 전망"NAVER, 이시간 주가 -0.51%.... 최근 5일 기관 53만 1159주 순매도 close ·2488억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 1,200 등락률 -1.48% 거래량 2,723,192 전일가 81,000 2021.02.19 11:53 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아·모비스, ESG 경영 강화…이사회 '지속가능경영委' 개편기아, 美 JD파워 내구품질조사에서 첫 일반브랜드 1위 달성테슬라가 생산늘려 달라고… 독보적인 ‘이 기업’ 증권가 최선호株 close (2322억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 1,500 등락률 +0.64% 거래량 672,559 전일가 235,500 2021.02.19 11:53 장중(20분지연) 관련기사 '親기업 행보' 정세균, 정의선에 "기업인 백신 적시 접종, 해외 사업 차질 없어야"현대차 임원, 미공개정보이용 의혹…'차익 2배 과징금' 2월국회 급물살현대차, 주가 23만 7000원.. 전일대비 0.64% close (1838억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 319,000 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 394,608 전일가 318,000 2021.02.19 11:53 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아·모비스, ESG 경영 강화…이사회 '지속가능경영委' 개편외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합) close (1328억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 307,500 전일대비 7,000 등락률 -2.23% 거래량 494,927 전일가 314,500 2021.02.19 11:53 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 외국인 2만 2328주 순매수… 주가 -2.07%렉키로나주 효능 논란 일축… '백신 주권' 내세운 셀트리온서정진 "변이와의 싸움 멈추지 않겠다… 백신 개발도 준비" close (1320억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 940,000 전일대비 1,000 등락률 +0.11% 거래량 134,182 전일가 939,000 2021.02.19 11:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세'안갯속' 코스피, 개인 순매수에도 장 초반 혼조세[클릭 e종목] "LG전자, 생태계 주도할 최상의 전기차 파트너" close (1145억원) 등의 순서로 순매수 규모가 컸다. 이 기간 개인투자자들이 1000억원 이상 순매수한 종목 중 시가총액 상위 10위(우선주 포함) 밖인 종목은 기아차와 현대모비스 뿐이었다. 이들도 18일 종가 기준 각각 시총 11,12위를 차지하는 만큼 대부분 시총 최상위권 종목들을 사들인 셈이다.

설 연휴 이전과는 사뭇 다른 분위기다. 이달 들어 설 연휴 전인 지난 10일까지 개인투자자들은 역시 삼성전자(1조9417억원)를 가장 많이 사들였지만 이후 순서는 달랐다. 지난 5일 상장한 피비파마 피비파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 38,750 전일대비 1,150 등락률 +3.06% 거래량 5,220,611 전일가 37,600 2021.02.19 11:53 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA 승인 “풍림파마텍” 관련, 주목해야 할 핵심 株 주가 고공행진!피비파마, 검색 상위 랭킹... 주가 2.53%피비파마, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.89% close 가 순매수 규모 2726억원으로 3위를 차지했으며 일명 ‘곱버스’로 불리는 상장지수펀드(ETF) 상품인 ‘KODEX 200선물인버스2X’도 1768억원으로 4위에 올랐다. 시가총액 1조2000억원대인 전자부품 제조업체 솔루엠 솔루엠 248070 | 코스피 증권정보 현재가 25,200 전일대비 800 등락률 -3.08% 거래량 787,562 전일가 26,000 2021.02.19 11:53 장중(20분지연) 관련기사 솔루엠, 2020년 4Q 영업익 200억…전년比 60%↑테슬라가 생산늘려 달라고… 독보적인 ‘이 기업’ 주가상승 자부합니다.【화제의테마】 당신을 고수익으로 이끌 이번주 핫트렌드 테마 종목 TOP4 close 주식도 1107억원(7위) 순매수하는 등 대형주 외에도 다양한 종목들이 순매수 상위권에 포진했다.

코스피가 좀처럼 반등하지 못하자 안전하게 대형주 위주로 투자하겠다는 판단을 내린 것으로 보인다. 지난달 25일 종가 기준으로는 사상 처음 3200선을 넘어선 코스피는 지난달 말까지 하락세를 이어갔다. 같은달 29일에는 2976.21로 마감하며 약 한 달만에 3000대가 무너지기도 했다. 이후 이달 들어 3100선을 회복했지만 설 연휴 이후인 16일 이후 다시 하락세를 보이며 전날 3086.66까지 내려갔다.

이는 미국 국채 금리가 상승하면서 유동성 장세가 위축된다는 우려가 반영된 것으로 풀이된다. 앞서 지난 16일(현지시간) 미국 10년물 국채금리가 10베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%) 넘게 상승하며 1.317%까지 올랐다. 지난해 2월 이후 가장 높은 수준이다. 지난해 말까지 1% 미만에서 움직였지만 올해 들어서 30bp 넘게 상승했다. 김대준 한국투자증권 연구원은 "지난주 국내 증시가 설 연휴를 보내는 동안 미국에선 채권 금리가 예상보다 가파르게 상승해 주식시장에 부담으로 작용했다"고 설명했다.

다만 이 같은 금리 인상에 일희일비할 필요는 없다는 관측이 나온다. 금리 상승의 원인은 경기 회복과 통화 긴축인데, 올해처럼 경기회복에 기인한 금리 상승은 증시 상승에 걸림돌이 되지 않는다는 이유에서다. 지난 18일 기준 미국채 10년물 금리는 1.29%로 앞서 2013년 5월 미국에서 테이퍼링(자산매입 축소)이 언급된 시기의 미 국채 10년물 평균 금리 1.92%를 아직 밑도는 만큼 통화긴축은 아직 멀었다는 분석이다.

문남중 대신증권 연구원은 "올해 코로나19 백신 보급에 따른 경기회복과 미국 민주당의 상하원 장악에 따른 재정지출 확대로 기준금리는 동결되더라도 시장금리는 상승할 수 밖에 없는 상황이지만 이자율을 상회하는 성장률을 감안하면 투자 우선순위는 주식"이라며 "일시적인 증시 변동성 확대로 성장주가 흔들린다면 비중확대 계기로 삼아야 할 것"이라고 조언했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr