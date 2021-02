연금운용, 계좌개설부터 자문까지 한 번에…KB證, '마이머플러' 서비스 제공

웰스가이드 연금자문 서비스 '마이머플러' 오픈API로 적용

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 웰스가이드의 연금자문서비스 '마이머플러'를 KB증권의 비대면 거래에 적용했다. 계좌개설부터 자문까지 KB증권을 통한 연금운용이 간편해질 전망이다.

KB증권은 웰스가이드사(社)의 국내 최초 연금 통합관리 어플리케이션 '마이 머플러'를 KB증권의 비대면 거래 관련 오픈API시스템에 탑재 후 가 정식 출시했다고 15일 밝혔다. 연금 운용을 어려워하는 고객들에게 계좌개설에서부터 자문까지 원스톱으로 이용할 수 있도록 하기 위해서다.

웰스가이드는 2019년 10월 모바일 연금 자문 혁신금융서비스 지정 후 지난해 5월 연금자산배분 알고리즘으로 로보어드바이저 심사를 통과한 바 있다. 최근까지 '마이 머플러'를 시범운영하며 연금 데이터를 수집 및 분석, 자문, 관리했다.

이번 정식 출시로 고객들은 웰스가이드의 연금 자문 서비스 신청 및 이용뿐만 아니라 운용을 위한 KB증권의 비대면 계좌 개설, 타 금융사로부터의 계좌 이전, 운용 변경(운용지시), 추가 납입, 해지 등 KB증권의 모든 연금 거래 시스템을 간단히 이용할 수 있게 됐다.

웰스가이드로부터 연금수령 전 투자 기간 기준 개인별 투자성향과 전략적 자산배분을 고려한 연금 배분을 자문 받고 KB증권을 통해 마이 머플러 전용 상품에 가입하는 식이다.

KB증권은 이 과정에서 필요한 각종 인프라를 오픈API 방식으로 제공함으로써 기존 로보어드바이저 시장을 넘어 비대면 연금시장이라는 새로운 영역에서도 디지털 생태계 확장을 위한 API기반 뱅킹형서비스(BaaS)를 확대하게 됐다는 설명이다.

또한 비대면으로 개인형퇴직연금(IRP) 계좌를 개설하는 모든 고객 대상으로 개인 추가 납입하는 개인부담금에 대해 운용관리 및 자산관리 수수료를 전액 면제하는 혜택도 제공한다.

한편 연금저축계좌, DC/IRP 등 연금상품은 운용결과에 따라 원금손실이 발생 할 수 있다. 마이머플러 관련 상세한 사항은 어플리케이션을 설치 해 확인할 수 있다.

최재영 KB증권 연금사업본부장은 "연금 자산의 경우 장기간 납입하며 운용해 미래를 준비하는 자금이므로 전문가의 자문이 반드시 필요하다"며 "앞으로도 연금 서비스가 필요한 다양한 연령대와의 고객 접점 확대를 위해 외부 플랫폼과의 제휴 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr