SK매직, 지난해 매출 1조 돌파…‘사상 최대 실적’

전년比 매출 17.3%, 영업익 3.0% 증가

매출 1조246억 기록…성장성·수익성 대폭 개선

미래 가치 고평가…“지속 성장 위한 경쟁력 강화할 것”

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 지난해 매출 1조원을 돌파하고 영업이익 818억원을 달성하는 등 창사 이래 최대 실적을 기록했다고 15일 밝혔다.

SK매직에 따르면 지난해 매출은 전년보다 17.3% 증가한 1조246억원(연결기준), 영업이익은 3.0% 증가한 818억원을 기록했다. 렌탈 누적계정은 200만을 돌파했다.

SK매직은 지난 2016년 11월 SK네트웍스로 편입 후 4년간 매출은 2.2배, 렌탈 누적계정은 2.1배 증가했다. 회계처리 변경 전 기준을 적용했을 때 영업이익은 3.1배 늘어난 972억원을 기록했다.

투자업계 역시 미래 성장 가치가 더욱 높아질 기업으로 SK매직을 평가했다. 신용등급 전망이 A0(안정적)에서 A0(긍정적)으로 한 단계 상향조정되는 성과가 이를 방증한다.

SK매직은 차별화된 경쟁력 확보 및 성장을 위한 모멘텀을 발굴해 지속적인 성장을 이어 간다는 계획이다. 이를 위한 핵심 과제로 ▲새로운 비즈니스 모델의 빌드업 ▲차별화된 제품과 새로운 아이템 개발 ▲ESG(환경·사회·지배구조) 경영 추진 ▲글로벌 비즈니스 성과 창출 등을 선정했다.

윤요섭 SK매직 대표이사는 "SK매직의 새로운 비전을 달성하기 위해서는 기존 시장의 룰을 깨고 제품 품질과 서비스 수준을 업계 최고 수준으로 높이기 위해 끊임없이 변화하고 혁신해야 한다"며 "고객가치를 최우선으로 연구개발 및 품질, CS, 브랜드 신뢰도를 높이기 위한 투자를 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

