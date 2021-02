청년들 출발 지원합니다!...도봉구 '청년참여 지원사업' 참여 모집

만 19∼만 39세 도봉구 내 거주 및 활동하는 3인 이상 청년들 모임 또는 단체 대상 2월8일부터 2월24일까지 참여자 모집...선정된 청년모임(단체)에 팀별 300만 ∼1000만 원 범위 내 지원, 운영 컨설팅, 팀간 교류 네트워크 지원

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 2월8일부터 24일까지 '청년참여 지원사업' 참여자를 모집한다.

올해로 5년째 시행 중인 '청년참여 지원사업'은 청년들의 참신한 아이디어를 담은 프로젝트 실현을 지원해 지역 청년들의 능동적인 사회참여를 도움으로써 청년들의 자립기반 형성과 역량을 강화하기 위한 사업이다.

이번 사업은 공고일 기준 만 19∼만 39세 도봉구 내 거주 및 활동하는 3인 이상 청년들의 모임 또는 단체라면 누구나 지원할 수 있으며, 참여 희망자는 구 홈페이지에서 지원 서식을 내려받아 작성한 뒤 전자우편(tyeonk@dobong.go.kr)이나 도봉구청 교육지원과로 방문 제출하면 된다.

지원분야는 ▲지역기반 청년문화 발굴 및 활성화 ▲건강한 도봉청년 커뮤니티 형성 및 활성화 ▲청년 주도형 창직(새로운 형태의 일자리)활동 ▲그밖에 지역의 청년문제 해결을 위한 참신한 프로젝트 등 지역과 연계한 다양하고 자유로운 주제를 대상으로 한다.

구는 서류 및 인터뷰 심사를 거쳐 선정된 팀과 협약을 체결, 팀별 300만∼1000만 원의 범위 내에서 프로젝트 실행비를 지원하는 한편, 참여팀을 대상으로 1:1 컨설팅 및 팀간 교류 네트워크 형성의 기회도 지원할 방침이다.

이번 사업과 관련한 더 자세한 사항은 도봉구 홈페이지 알림/예산의 공지사항 메뉴에서 확인할 수 있다.

이동진 도봉구청장은 “청년들이 지역경제를 기반으로 창업하고 지역사회와 같이 발돋움할 수 있는 좋은 기회”라며 “참신하고 기발한 아이디어가 넘치는 청년들이 많이 참여해 주기를 바란다”고 말했다.

