나경원 "이번 선거 통해 범야권 통합 플랫폼 만들자…중도 넘어 진보까지"

야권 대선 승리 위해 정치 개편이 필요

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 서울시장 예비후보인 나경원 전 의원은 10일 보수에 중도, 합리적 진보를 아우르는 '범야권 플랫폼'을 제시했다. 서울시장을 넘어 내년 대선을 위해서는 정치 개편이 필요하다는 것이다.

나 전 의원은 이날 여의도 사무실에서 기자간담회를 통해 "서울시장 보궐선거가 끝나면 곧바로 대선 레이스가 시작된다"면서 "야권은 실질적으로 윤석열 검찰총장을 제외하고는 존재감을 기준으로 미미한 게 사실이다. 새로운 정치 개편이 있지 않고는 야권 후보가 제대로 설 수 있는 그런 환경이 되지 않는다고 생각한다"고 말했다.

그는 "이 모든 것을 담아내야 하는 그런 정치 개편이 되어야 한다"면서 "그런 의미에서 이번 재보궐 선거 운동 자체가 그런 플랫폼을 만들어 가는 과정이 되어야 한다고 생각한다"고 밝혔다. 이어 "그 플랫폼 안에 상식과 정의 편에 서는 모든 이들, 합리적 진보에서 중도와 합리적 보수에 이르기까지 모두가 모여 하나가 되어야 한다고 생각한다"며 "친문과 더불어민주당의 폐쇄적 배타적 쇄국 정치에 신물이 났다면 누구든 이 플랫폼 아래에서 당당하게 경쟁해야 한다고 생각한다"고 밝혔다.

나 전 의원은 이런 정치 개편을 신당 창당에 국한하기보다는 플랫폼으로 제시했다. 그는 "더 커다란 플랫폼을 만들어야 하는 게 아니냐"면서 "그 중심에 국민의힘이 있어야 한다"고 밝혔다. 그는 "이번 선거 운동이 하나의 커다란 플랫폼이 될 것 같다"면서 "선거가 끝나고 나서 진보까지 하나로 만드는 게 중요하다"고 밝혔다. 그는 "야권 단일화를 일회성 단일화로 비치면 안 된다"면서 "새로운 정치 물결을 만들어야 한다"고 강조했다.

당면한 서울시장 선거 야권 후보 단일화에 대한 의지도 밝혔다. 나 전 의원은 "제가 아닌 안철수 후보가 단일 후보가 된다면 저의 모든 힘을 다해 도와 야권이 승리하도록 하겠다"면서 "그 길만이 내년 정권 교체 이루는 길이라 생각한다"고 말했다.

