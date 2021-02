산업부, 300개 中企 친환경 공정개선에 203억 투자

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 올해 203억원 투입해 300개 사업장의 친환경 공정개선과 설비보급을 지원한다.

산업부는 중소·중견기업의 탄소중립 전환 및 그린뉴딜을 지원하는 '산단 내 클린팩토리 구축 지원사업' 시행을 공고한다고 7일 밝혔다. 98개 사업장에 31억원을 지원한 지난해 대비 사업규모를 대폭 확대했다.

이 사업은 산단 내 중소·중견사업장의 생산공정에서 발생하는 4대 오염물질(온실가스, 미세먼지, 유해화학물질, 폐기물)을 감축하기 위해 시행된다. 산업부는 선정된 사업장에 친환경 공정개선, 설비보급을 위해 평균 6000만원(최대 1억2000만원)을 국고보조금으로 지원할 계획이다. 중소기업은 최대 75%, 중견기업은 최대 50%를 보조받을 수 있다.

올해는 사업 효과 제고를 위해 ▲지원범위 확대(7개 스마트그린산단→전체산단) ▲평균지원단가 증액(2400만원→6000만원) ▲타사업과의 연계강화 및 우수사업장 선정·지원 확대(국비 최대 3억원) ▲대표사업장 구축을 추진하기로 했다.

황수성 산업부 산업정책관은 "클린팩토리 구축사업은 중소·중견기업의 탄소중립 전환을 위해 꼭 필요한 사업"이라며 "올해 사업규모가 대폭 확대되는 만큼 보다 많은 기업들이 참여해 기업의 저탄소·친환경화를 유도하는 마중물이 되길 희망한다"고 밝혔다.

