[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 임성훈 행장이 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참하고, 다음 릴레이 주자로 빈대인 BNK부산은행장, 송준기 대한적십자사 대구지사 회장, DGB금융그룹 모델인 배우 이서진을 지명했다고 4일 밝혔다.

‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’는 어린이 교통사고 예방 공감대 형성을 위해 행정안전부가 주관하는 행사로, 어린이 보호구역 교통안전에 동참하자는 메시지를 전하는 챌린지다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr