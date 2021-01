[아시아경제 유병돈 기자] 정의당 장혜영 의원을 성추행한 김종철 전 정의당 대표가 시민단체에 고발당했다.

활빈단은 26일 서울 영등포경찰서에 김 전 대표에 대한 고발장을 제출했다.

단체는 "사퇴와 직위해제로 끝날 일이 아닌 만큼 김 전 대표가 엄정한 법의 심판을 받게 해야 한다"며 "우월적 지위에 있는 당 대표 권한과 위력으로 벌인 '성범죄' 사건의 전모를 철저히 수사해 달라"고 요청했다.

전날 정의당은 김 전 대표가 이달 15일 장 의원을 성추행했으며 대표직에서 자진해서 사퇴한다고 밝혔다.

한편, 피해자인 장 의원은 형사상 고소는 고려하지 않는 것으로 전해졌다. 다만 성추행은 친고죄, 반의사 불벌죄가 아니어서 고소·고발이나 피해자 의사와 무관하게 형사처벌이 가능하다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr