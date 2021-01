제주개발공사 김정학 사장, 탈(脫)플라스틱 ‘고고 챌린지’ 캠페인 동참

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주삼다수를 생산·판매하는 제주특별자치도개발공사가 생활 속 탈(脫) 플라스틱을 위한 SNS 캠페인 ‘고고 챌린지’에 동참한다고 25일 밝혔다.

‘플라스틱 줄이기, 고(Go)! 고(Go)! 챌린지’는 환경부에서 시작한 생활 속 탈플라스틱 실천을 다짐하는 SNS 릴레이 챌린지다.

일회용품 및 플라스틱 사용 저감을 위해 생활 속에서 하지 말아야 할 일 1가지와 할 수 있는 일 1가지를 약속한 뒤, 다음 주자를 지목하는 방식으로 진행된다.

테라사이클로부터 지목을 받아 참여한 김정학 사장은 “플라스틱 일회용품은 거절하고, 투명 페트병 분리배출을 생활화하겠다”며 일상 속 탈플라스틱 실천을 약속했다.

김 사장은 다음 대상자로 제주삼다수와 자원순환 프로젝트에 동참하고 있는 효성티앤씨 김용섭 대표, 서귀포 수협 김미자 조합장, 제주참여환경연대 홍영철 대표를 지목했다.

김 사장은 “이번 고고 챌린지를 통해 많은 분들이 생활 속 플라스틱 사용을 줄이는 계기가 되길 바란다”면서 “제주삼다수 역시 플라스틱을 대체할 수 있는 바이오 페트 개발 등 탈 플라스틱을 위한 연구 개발에 박차를 가하겠다”고 했다.

한편 제주개발공사는 삼다수를 비롯한 제주에서 배출되는 폐 페트병을 수거해 친환경 제품 생산을 위한 원료로 공급하고, 환경부와 투명 페트병 별도 분리배출 홍보를 위해 자발적 협약을 체결하는 등 친환경 경영에 앞장서고 있다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr