코스피·코스닥 모두 강보합 출발

양 시장서 개인 홀로 순매수

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥 모두 강보합세를 보이며 출발했다.

25일 코스피는 전거래일 대비 0.11%(3.38포인트) 오른 3144.01에 출발했다. 이후 오전 9시16분 기준 31253.05까지 올라갔다.

코스피시장에서는 개인이 1484억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 968억원, 427억원을 순매도했다.

상승한 업종이 다수였다. 운수창고 업종의 상승폭이 3.10%로 가장 컸다. 이어 서비스업(1.21%), 음식료품(1.14%), 비금속광물(1.17%) 등의 순이었다. 반면 은행(-1.10%), 운수장비(-0.65%), 기계(-0.62%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목 역시 대부분 상승하고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 4,000 등락률 +3.11% 거래량 812,593 전일가 128,500 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 주가 13만 1000원.. 전일대비 -0.38%코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감 close (1.9%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 315,500 전일대비 5,500 등락률 +1.77% 거래량 257,594 전일가 310,000 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 맥못추는 셀트리온 3형제…반등은 언제쯤셀트리온, 외국인 1만 5992주 순매도… 주가 0.32%식약처 "셀트리온 치료제 27일 약심위... 아스트라제네카 백신 31일 자문회의" close (1.7%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 345,000 전일대비 1,500 등락률 +0.44% 거래량 435,336 전일가 343,500 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 나재철 금투협 회장 "공매도 재개 여부 결정, 서둘러야"(종합) close (1.1%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 465,000 전일대비 2,000 등락률 +0.43% 거래량 181,175 전일가 463,000 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 개인 vs 기관 치열한 공방, 코스피 '혼조'…코스닥은 '하락' close (0.8%) 등의 순이었다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 787,000 전일대비 5,000 등락률 -0.63% 거래량 96,636 전일가 792,000 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"삼성SDI, 전기차 배터리 수익성 개선 가속화...목표가 36%↑" 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수삼성SDI, 2차전지(생산) 테마 상승세에 7.65% ↑ close (-0.7%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 789,000 전일대비 5,000 등락률 -0.63% 거래량 21,382 전일가 794,000 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 나재철 금투협 회장 "공매도 재개 여부 결정, 서둘러야"(종합)네이버, 사상최고가…시총 4위 탈환코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지 close (-0.6%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 254,000 전일대비 3,000 등락률 -1.17% 거래량 415,016 전일가 257,000 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 최근 5일 외국인 62만 8121주 순매수... 주가 25만 7000원(-2.84%)나재철 금투협 회장 "공매도 재개 여부 결정, 서둘러야"(종합)현대차·기아, 애플 업고 자동차업계의 TSMC 꿈꾸나 close (-0.5%) 등은 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,100 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 3,973,180 전일가 86,800 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 작년 글로벌 반도체 영업익 3위…인텔·TSMC가 선두투자 집중되는 반도체 장비 업계…원익IPS, 삼성이 가면 나도 간다 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수 close 는 보합을 보였다.

코스닥도 전거래일보다 0.11%(1.07포인트) 오른 981.05로 개장했다. 이후 오전 9시16분 기준 985.69로 상승폭을 넓혔다.

코스닥시장에서도 개인 홀로 순매수를 보였다. 총 468억원을 사들인 반면 외국인과 기관은 각각 355억원, 118억원을 순매도했다.

역시 대부분의 업종이 상승했다. 유통 업종이 2.04%로 가장 많이 오르고 있다. 이어 방송서비스(1.52%), 기타서비스(1.42%), 통신방송서비스(1.25%), 디지털컨텐츠(1.02%) 등의 순이었다. 정보기기(-0.40%), 통신장비(-0.37%), 기타제조(-0.18%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목도 대부분 상승세다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 170,900 전일대비 7,100 등락률 +4.33% 거래량 92,929 전일가 163,800 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감[실전재테크]드라마부터 게임까지…'콘텐츠' 무기로 홀로선 코스닥 강자들 close 의 상승폭이 3.0%로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 148,000 전일대비 3,400 등락률 +2.35% 거래량 419,564 전일가 144,600 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 외국인 3만 4000주 순매도… 주가 1.19%기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 맥못추는 셀트리온 3형제…반등은 언제쯤 close (2.1%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,400 전일대비 1,350 등락률 +2.81% 거래량 511,595 전일가 48,050 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 개인 vs 기관 치열한 공방, 코스피 '혼조'…코스닥은 '하락'코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합)코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지 close (1.7%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 180,800 전일대비 2,800 등락률 +1.57% 거래량 78,411 전일가 178,000 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 맥못추는 셀트리온 3형제…반등은 언제쯤코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지 close (1.6%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 151,100 전일대비 4,100 등락률 +2.79% 거래량 40,997 전일가 147,000 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 코스피, 1.49% 상승 3160.84 마감...종가 기준 사상 최고가(종합)코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지 close (0.9%) 등의 순이었다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 192,400 전일대비 1,700 등락률 -0.88% 거래량 48,502 전일가 194,100 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 기관 팔고, 개인 사고…코스피, 하루 종일 '혼조세' 코스피, 외국인·개인 매수세에 상승세 유지반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감 close (-0.6%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 339,500 전일대비 500 등락률 -0.15% 거래량 5,578 전일가 340,000 2021.01.25 09:31 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복 close (-0.1%)만 내렸다.

