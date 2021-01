[아시아경제 유병돈 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 46,700 전일대비 150 등락률 -0.32% 거래량 106,726 전일가 46,850 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 한진 "2021년 CSV·신사업 강화…사업구조 혁신 투자 지속"가격 인상설 솔솔...택배株 뛰어오르나임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이 close 은 시가하락에 따라 93회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액을 기존 4만7050원에서 4만6700원으로 조정한다고 22일 공시했다.

이에 따라 전환 가능한 주식 수는 42만5079주에서 42만8265주로 늘었다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr