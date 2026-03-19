한진, '2026 서울 펫쇼' 참가… 펫 산업 맞춤형 물류 제안
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소상공인 '원클릭'·대형사 '풀필먼트' 솔루션 소개
현장 택배 접수처 운영 및 친환경 포장재 적용
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이 성장하는 반려동물 시장을 겨냥해 맞춤형 물류 솔루션을 선보이며 시장 공략에 속도를 내고 있다. 소상공인부터 대형 기업까지 아우르는 물류 네트워크를 통해 펫 산업의 효율성을 높인다는 구상이다.
한진은 지난 13~15일 일산 킨텍스에서 열린 2026 서울 펫쇼에 참가해 기업별 최적화된 물류 솔루션을 제안했다고 19일 밝혔다. 한진
한진은 지난 13~15일 일산 킨텍스에서 열린 '2026 서울 펫쇼'에 참가해 펫 관련 기업 대상 물류 컨설팅을 진행했다고 19일 밝혔다. 이번 박람회에는 약 100여개 업체가 참여했으며, 한진은 기업 규모에 최적화된 물류 솔루션을 제안했다.
소규모 펫 용품 업체에는 배송 시스템 구축을 지원하는 '원클릭 서비스'를 소개했다. 물동량이 많은 대형 고객사에는 보관과 패킹, 배송을 일괄 처리하는 '원클릭 풀필먼트' 등 고도화된 물류 네트워크를 설명했다.
관람객들을 위한 현장 서비스도 운영했다. 박람회장 내 전용 택배 접수처를 마련해 현장에서 구매한 무거운 사료나 부피가 큰 용품을 집까지 배송받을 수 있도록 지원했다. 모든 상품 배송에는 친환경 부자재를 활용해 탄소 배출 저감 등 환경 보호 메시지를 전달했다.
한진 관계자는 "반려동물 시장의 전문화에 맞춰 기업마다 필요로 하는 물류 형태도 다양해지고 있다"며 "산업 특성에 맞춘 차별화된 솔루션으로 고객사와 소비자 편의를 동시에 높여 나가겠다"고 말했다.
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