수도권 4개 거점 전담 운영 계약 체결

11번가 데이터 결합해 서비스 최적화

한진 한진 close 증권정보 002320 KOSPI 현재가 18,650 전일대비 10 등락률 +0.05% 거래량 18,777 전일가 18,640 2026.04.07 09:11 기준 관련기사 한진, '2026 서울 펫쇼' 참가… 펫 산업 맞춤형 물류 제안 한진, '2026 서울마라톤' 공식 물류사로 스포츠 물류 역량 입증 한진 '원스타', e스포츠 팬덤 공략… 한진 브리온 굿즈 물류 수행 전 종목 시세 보기 이 11번가와 손잡고 이커머스 물류 시장 내 입지 강화에 나선다. 월평균 이용자 860만명 규모의 대형 플랫폼 전담 운영을 통해 풀필먼트 사업 고도화에 속도를 낼 전망이다.



한진은 11번가와 물류 서비스 운영에 관한 계약을 체결했다고 7일 밝혔다. 계약 기간은 5년이며 이번 계약에 따라 한진은 수도권에 위치한 약 2만6000평, 4개소 규모의 11번가 풀필먼트 센터 내 시설과 인력, 자동화 장비 등을 전담 운영하게 된다.



이번 협력은 양사가 가진 사업 전문성을 극대화하기 위한 전략적 선택이다. 한진의 물류 네트워크와 11번가의 커머스 데이터를 결합해 시장 수요에 최적화된 풀필먼트 서비스 기반을 구축할 계획이다.



특히 한진은 이번 협력을 통해 11번가가 축적해온 이커머스 주문 및 배송 데이터를 직접 다루게 된다. 복잡한 주문 연동 체계와 방대한 상품 관리 단위(SKU), 개별 배송 조건 등 대규모 물류 처리 과정의 운영 노하우를 내재화해 서비스 역량을 강화한다는 방침이다.



수도권 거점을 추가 확보함으로써 물류 수요에 선제적으로 대응하는 한편, 라스트마일 배송과 연계된 풀필먼트 서비스를 강화해 이커머스 물류 밸류체인을 구축할 예정이다. 11번가 역시 물류 전문 기업인 한진에 운영을 맡겨 '슈팅배송' 등 익일·당일 배송 서비스의 안정성을 높인다.

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한진 관계자는 "이번 운영을 바탕으로 11번가 입점 셀러들에게 한진의 국내외 네트워크를 활용한 서비스를 제공해 비즈니스 성장을 돕는 파트너십을 강화할 것"이라며 "축적된 이커머스 데이터 및 노하우와의 결합을 통해 다양한 사업자의 니즈에 최적화된 풀필먼트 서비스로 거듭나겠다"고 밝혔다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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