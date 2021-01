여성벤처協, 메인비즈협회와 상생협력 '맞손'

한국여성벤처협회-메인비즈협회 업무협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 한국여성벤처협회(회장 박미경)는 한국경영혁신중소기업협회(이하 메인비즈협회, 회장 석용찬)와 '메인비즈기업-여성벤처기업 간 상생협력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약에는 메인비즈기업과 여성벤처기업의 동반성장 및 협력문화 조성에 기여하고자 양 기관이 상호협력하는 내용이 담겼다. 주요 내용은 ▲메인비즈기업과 여성벤처기업의 동반성장 및 협력문화 조성 ▲비대면 서비스 바우처 지원사업 마케팅 협력 ▲양 기관 회원기업의 경영혁신을 통한 스케일업 및 신규 비즈니스 모델 개발 ▲벤처확인제도 및 메인비즈 인증관련 설명회 공동추진 ▲기타 공동사업에 대한 상호협력 등이다.

향후 양 기관은 보유하고 있는 역량과 자원을 최대한 활용해 메인비즈기업과 여성벤처기업이 함께 성장할 수 있는 새로운 정책과 제도를 발굴하는 등 다양한 협력방안을 모색해 나갈 계획이다.

박미경 한국여성벤처협회장은 "이번 메인비즈협회와 협력을 통해 양 기관 회원사간 동반 성장의 기회가 마련되고, 혁신벤처기업 확대에도 기여할 수 있길 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr