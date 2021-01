[갤럭시S21 언팩]말하면 볼륨 줄이는 똑똑한 조약돌 '갤버즈 프로'

가격 23만9800원…15일부터 판매

커널형·ANC 지원·통화품질도 좋아져

대화모드·게임모드…방수등급도 개선

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 무선이어폰 신제품 '갤럭시버즈 프로'를 공개했다. 음악에 집중할 수 있는 노이즈 캔슬링 기능과 대화할 때는 자동으로 주변 소리까지 들려주는 똑똑한 무선이어폰이다. 역대 갤럭시 버즈 시리즈 중 가장 뛰어난 성능과 조약돌을 닮은 디자인까지 갖췄다.

15일 삼성전자는 온라인으로 개최된 '갤럭시 언팩 2021'에서 갤럭시버즈 프로(Galaxy Buds Pro)를 공개하고 이날 국내에 출시한다고 밝혔다. 가격은 23만9800원이다. 색상은 팬텀 블랙·실버·바이올렛 세가지다.

노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 "사람들이 새로운 일상과 라이프스타일에 적응하기 위한 기술을 찾으면서 무선 이어폰 시장이 계속해서 성장하고, 사람들의 기대도 높아지고 있다"며 "'갤럭시 버즈 프로'는 작은 이어폰에 삼성의 기술 혁신이 집약되어 있으며, 어떤 상황에서도 최적의 사용 경험을 제공한다"고 말했다.

듣고싶은 소리, 더 또렷하게…통화 중 바람소리는 분리

갤럭시버즈 프로는 세련된 디자인에 몰입감 있는 오디오 경험, 깨끗한 통화 품질, 인텔리전트 액티브 노이즈 캔슬링(ANC), 기기간 연결성을 지원한다. 커널형으로 외부 돌출은 최소화하고 귀와 이어폰의 접촉 면적을 줄여 착용감도 편안하다. 11mm의 우퍼와 6.5mm의 트위터가 깊은 저음과 풍부한 음역대를 구현한다. 힙합부터 클래식까지 장르와 상관 없이 최적의 음질로 음악을 즐길 수 있다.

사용자의 음성과 불필요한 소리를 분리해줘 통화 품질도 더 좋아졌다. 3개의 마이크와 VPU(Voice Pickup Unit)를 탑재했는데, 외부 마이크 중 하나가 배경 소음을 효율적으로 제거해준다. 바람이 심하게 부는 외부에 있어도 깨끗한 통화품질을 제공하는 윈드실드(Wind Shield) 기술이 갤럭시버즈 시리즈 중 처음으로 적용됐다.

불필요한 소음은 줄여주고 듣고싶은 소리를 더 잘 들려주는 인텔리전트 ANC 기능을 탑재했다. ANC 기능을 켜면 외부 소음을 99%까지 줄여준다. 글로벌 인증기관 UL로부터 검증을 받았다. 주변 소리 듣기(Ambient Sound) 기능은 주변 소리를 4단계로 최대 20데시벨(dB)까지 증폭해줘 이어폰을 귀에서 빼지 않고 대화를 하거나 안내 방송을 들을 수 있다.

사용자가 말하는 상황을 인식해서 ANC 기능과 주변 소리 듣기 기능을 자동으로 전환해준다. 이어폰을 착용하고 말을 하면 이를 인식해 주변 소리 듣기 기능으로 자동 전환하고 재생 중이던 음악 음량을 줄여준다.

이어폰 끼고 탭으로 영상보다 전화오면 폰으로 연결

갤럭시 스마트폰이나 태블릿과 함께 사용할 때 연결이 더 매끄러워졌다. 자동 전환 기능이 도입돼 폰과 태블릿을 오가며 연결하는 번거로움을 덜어준다. 예를 들어 갤럭시탭S7과 갤럭시버즈 프로를 연동해 동영상을 시청하다가 '갤럭시S21'으로 전화가 걸려오면 그대로 통화할 수 있다. 통화를 종료하면 무선 이어폰이 태블릿으로 즉시 연결이 전환되며 시청 중이던 동영상이 다시 재생된다.

영상 콘텐츠를 시청할 때 몰입감을 더해주는 기능도 추가됐다. 돌비 헤드 트레킹(Dolby Head TrackingTM) 기술이 적용된 360 오디오는 영화, TV와 같은 각종 영상 콘텐츠를 볼 때 마치 장면 속 한 가운데 있는 것과 같은 몰입감을 준다. 오디오 지연 시간을 줄여주는 게임 모드를 제공해 실감나는 게임 경험을 제공한다

스마트폰으로 동영상을 촬영할 때 이어폰을 마이크처럼 쓸 수 있다. 갤럭시버즈 프로로 사용자의 음성을, 스마트폰으로 배경음을 동시에 녹음할 수 있다. 레시피를 설명하면서 재료를 손질하거나 음식이 조리되는 소리까지 생생하게 담긴 쿡방 영상을 제작할 수 있다.

방수 성능 개선·최대 28시간 재생 가능

갤럭시버즈 프로는 갤럭시버즈 제품 중 최고 수준의 방수 등급인 IPX7을 지원한다.IPX7 등급은 수심 1m 이하에서 30분 가량 버틸 수 있는 수준이다. 폐플라스틱을 재활용한 PCM 소재를 20% 사용해 폐기물을 줄일 수 있도록 설계됐다. 스마트싱스 파인드(SmartThings Find)를 지원해 블루투스 연결이 끊어져도 이어버즈의 위치를 쉽고 빠르게 찾을 수 있다.

완충하면 최대 8시간 재생되며 무선 충전 케이스 넣어두면 최대 28시간까지 재생 가능하다. ANC 기능을 사용할 경우 최대 5시간, 케이스로 충전하면 18시간 재생할 수 있다. 퀵 충전을 지원해 5분만 충전해도 1시간 재생이 가능하다.

갤럭시버즈 프로는 15일 1시부터 삼성전자 홈페이지와 쿠팡, 11번가 등 온라인 오픈마켓과 전국 디지털프라자와 전자제품 매장 등 오프라인 매장에서 구매 가능하다. 삼성전자 홈페이지에서 구입하면 '애니콜' 스페셜 커버를 증정한다. 온라인 판매처별로는 심슨, 스타워즈, 카카오프렌즈 캐릭터 커버를, 디지털프라자에서는 프리미엄 레더커버 등을 준다.

