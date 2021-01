[아시아경제 이지은 기자] 서울시장 후보 출마를 선언한 나경원 전 국민의힘 의원이 박근혜 전 대통령의 재판 결과에 대해 "상처와 아픔이 너무 컸다"며 문 대통령에게 사면 결단을 촉구했다.

나 전 의원은 14일 페이스북을 통해 "이제는 화해와 포용의 시간이어야 한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "국민 모두의 대통령이다. 봉합의 책무를 다해주길 바란다"며 문 대통령에게 사면의 결단을 촉구했다.

