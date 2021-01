삼성디스플레이 노사, 단체협약 최종 합의

[아시아경제 이동우 기자] 삼성디스플레이 노사는 14일 체결식을 열고 단체협약안에 최종 합의했다고 밝혔다.

삼성디스플레이 노사는 이날 오후 3시 아산1캠퍼스에서 김범동 인사팀장(부사장)과 김정란, 이창완 노조위원장 등 노사 교섭위원들이 참석한 가운데 '단체협약 체결식'을 진행했다.

삼성디스플레이 노사는 지난해 5월 '무노조 경영' 폐기 선언 이후 상생의 노사관계를 만들기 위한 교섭을 본격적으로 시작해 왔다.

같은 달 제1차 본 교섭을 개최한 이후 약 7개월 동안 총 9번의 대표 교섭과 본 교섭을 통해 지난해 12월 22일 109개 항목의 단체협약안에 잠정 합의했다.

이날 단체협약 체결식에 참석한 김범동 삼성디스플레이 인사팀장은 "대내외적으로 힘든 여건 속에서도 소통과 신뢰를 바탕으로 원만하게 노사 합의를 이뤄냈다"며 "앞으로도 법과 원칙을 준수하며 상호 협력적인 노사관계의 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.

